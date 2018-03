Le CH peut jouer les trouble-fête

Le Canadien de Montréal disputera le premier de deux matchs cette fin de semaine alors qu’il croisera le fer avec les Penguins de Pittsburgh, samedi soir, au PPG Paints Arena.

Antti Niemi sera le gardien partant pour le Tricolore. Niemi et le Canadien pourront tenter de jouer les trouble-fête puisque les Penguins n’ont toujours pas obtenu leur qualification pour les séries éliminatoires et sont au cœur de la course dans la section Métropolitaine.

Les Penguins ont 94 points, au deuxième rang du classement de la section Métropolitaine, un de plus que les Blue Jackets de Columbus et deux de plus que les Flyers de Philadelphie. Les trois équipes ont joué 78 matchs.

De son côté, le Canadien a 68 points et pointe au 14e rang du classement de l’Association de l’Est.

Dimanche, les hommes de Claude Julien affronteront les Devils au Centre Bell.