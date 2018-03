Les 10 plus beaux chandails à l’effigie de Céline Dion pour ses 50 ans

Pour souligner l’anniversaire de notre Céline nationale, on a eu envie de festoyer sa fête 365 jours par année en s’affichant avec l’un de ses dix chandails lui rendant hommage.

Un look de feu garanti!

1. T-shirt Never Let You Down, 32 $, citizenvintage.com

2. T-shirt avec une illustration de Céline Dion de Le Garçon, 26 $, etsy.com

3. T-shirt de Céline Dion dans les roses, 33 $, etsy.com

4. Chandail Quand je bois, je deviens Céline Dion, 48 $, wiltee.com

5. Chandail Dion (à la place de Dior), 43 $, etsy.com

6. T-shirt Real men like Celine Dion, 33 $, etsy.com

7. Crewneck Celine: Kiss my A**, 45 $, citizenvintage.com

8. «Crop top» Céline Dion, 20 $, ebay.ca

9. T-shirt hommage au Titanic, 34 $, ebay.ca

10. T-shirt Near, Far, Wherever You Are, 32 $, citizenvintage.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!