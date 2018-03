Paul McCartney impressionné par Yama Laurent et Kelly Bado de «La Voix»

Après avoir entendu la prestation de Yama Laurent et Kelly Bado sur la chanson Let It Be, lors des duels de La Voix présentés dimanche dernier, Paul McCartney a été impressionné par le talent des deux chanteuses.

REVOYEZ LA PRESTATION DE YAMA ET KELLY:

Par le biais de son équipe de communication, l'auteur et compositeur de ce classique des Beatles a fait parvenir un message à la production.

«Wow!! Quelle fabuleuse, émouvante et inspirante interprétation de ma chanson! Félicitations les filles! Vous avez cassé la baraque de superbe façon! Merci beaucoup!», a écrit Paul McCartney dans un courriel.

PHOTO COURTOISIE

Témoin de l’émotion du public lors de la diffusion de l’émission, la production a décidé de faire parvenir l’extrait de la chanson à son créateur. Le gérant de Sir Paul McCartney a immédiatement remercié la production, tout en précisant qu’il y avait peu de chance d’avoir un retour de la star.

«Mardi matin, Paul McCartney avait non seulement déjà écouté l’extrait, mais il avait aussi pris la peine de répondre, s’est félicité Stéphane Laporte, le producteur associé. On voit dans sa réponse qu’il a été touché et qu’il trouve ça inspirant. C’est vraiment fort. Il s’est réellement passé quelque chose de vrai et sincère durant cette interprétation.»

Selon le producteur, près de 2,5 millions de téléspectateurs regardaient l’émission au moment de cet ultime duel de la soirée.

Impressionnées

Recevoir un message de félicitations de la part de l’auteur de la chanson, qui est aussi membre du célèbre groupe The Beatles, a beaucoup impressionné les deux candidates. «J’étais un peu hystérique en apprenant ça, a raconté Yama. Je ne pensais jamais que Paul McCartney m’écrirait directement un jour. C’était inimaginable.»

Jointe au téléphone à Winnipeg, où elle habite, Kelly Bado manquait aussi de mots. «J’ai tellement crié que je n’avais plus de voix. J’avais du mal à le croire. Je me suis même posé la question de savoir si c’était le vrai Paul McCartney qui nous a écrit (rires). Je suis en plein rêve. C’est quand même une légende et j’ai encore du mal à y croire.»

Kelly est même allée revoir l’extrait de son duel avec Yama pour essayer de comprendre ce qui a tant ému l’ancien Beatle.

«Quand on l’a chantée, Yama et moi, on savait que c’était une chanson qui parle des difficultés et des rêves qu’on remet toujours en question. Mais je ne m’attendais pas à la réaction de tout le monde, ça nous a amenées loin.»

Copie du message courriel original – (avec les cœurs!)

«WOW !! What a fabulous emotional and inspiring performance of my song! Congrats to you girls! You super nailed it! Thanks so much xx love Paul »