Sommes-nous prêts?

Récemment, lors d’une réunion à laquelle j’assistais avec d’autres bénévoles en soins palliatifs, l’une de nous a raconté son expérience personnelle à la suite de la décision prise conjointement avec son époux de mettre fin aux souffrances de leur petit chien qui, « à 14 ans, arrivé à la fin de sa vie, ne peut plus tenir sur ses pattes et émet de petits cris étranges qui témoignent de sa douleur ». Une visite chez un médecin vétérinaire leur avait confirmé que la situation était sans issue.

Empathie et professionnalisme

Elle nous a décrit cet épisode de fin de vie assistée de son petit chien, dans une clinique vétérinaire, dans des conditions d’empathie et de professionnalisme qui l’ont réconfortée malgré la douleur, avec beaucoup d’émotion.

« On nous amène dans un salon bien décoré. De jolis rideaux enjolivent la fenêtre, une table ronde supporte un pot rempli de fleurs séchées qui frôlent un fauteuil plus confortable. Un technicien prépare Touffu (c’est son nom) pour le moment fatal. Une employée revient pour vérifier notre état d’âme. Quelques jours plus tard, nous avons reçu une carte, je dirais de “sympathie”, par la poste. »