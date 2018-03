Un apéro en altitude

En Floride, on aime tous prendre un 5 à 7 en plein air. Nous, on préfère siroter notre cocktail en hauteur avec, de préférence, une vue sur la mer. On ne sait pas trop pourquoi, mais avec l’altitude notre verre a encore meilleur goût ! Nos adresses pour un apéro sur les toits de Jacksonville à Miami.

Belvédère urbain

Photo courtoisie, Ryan Ketterman pour Visit Jacksonville

Après une visite des jardins Cummer qui bordent les berges du fleuve St. Johns, on admire le panorama urbain de Jacksonville du haut du bistro Black Sheep. À la sortie des bureaux, le toit de cet établissement du quartier branché de Five Points réunit les jeunes professionnels du secteur comme les touristes. On commande des olives frites farcies au fromage, qu’on rince avec un Dusty Boot, fait de bourbon et de sel de mer.

► 1534 Oak Street, Jacksonville, FL 32204 / blacksheep5points.com

Jardin vertical

Photo courtoisie, Iwan Baan pour Herzog & de Meuron

Photo courtoisie, Juvia

Posé au sommet d’un stationnement étagé de Miami Beach, Juvia a remporté les honneurs pour son design ultramoderne et ses murs végétaux qui encadrent une vue sur la mer et le secteur Art déco. De quoi réaliser plusieurs clichés pour alimenter votre compte Instagram ! À essayer : le Purple Juvia, un mélange de vodka, mûre et citron, dont la teinte violette rappelle plusieurs éléments du décor.

► 1111 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139 / juviamiami.com

Terrasse conviviale

Photo courtoisie, Open i Studios pour No 3. Social

Tout premier toit-terrasse du district artistique de Miami, No. 3 Social a ouvert ses portes en novembre dernier au centre commercial de luxe Wynwood Arcade. Imprimés botaniques et géométriques, mobilier dépareillé et éclairage feutré : la déco éclectique donne l’impression de prendre un verre dans un jardin tiki chic. On s’installe dans un fauteuil moelleux autour de tacos et d’un Piña Del Sur à la crème de coco maison, à l’ananas et à la sauge.

► 50 NW 24th Street, Miami, FL 33127 / no3social.com

Salon perché

Photo courtoisie, Luis Santana pour Visit Florida

Aménagé comme la terrasse d’une piscine d’un grand hôtel avec des cabines de plage, des méridiennes et des foyers à l’éthanol, The Canopy surplombe le quartier des musées de St. Petersburg. Debout au bar ou assis dans un canapé, on profite d’une vue dégagée sur le coucher de soleil dans la baie de Tampa, grâce aux garde-corps en verre. On accompagne la fin de journée de nachos de bœuf chimichurri et d’un Spa Day, un cocktail à base de gin distillé à St. Augustine.

► 340 NE Beach Dr., St. Petersburg, FL 33701 / thebirchwood.com

À savoir

♦ Pour s’accaparer une partie du panorama inégalé et respirer l’air frais des toits-terrasses en Floride, il faut y mettre un prix. Attendez-vous à une carte de cocktails offerts entre 13 $ et 20 $ le verre.

