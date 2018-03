Une belle découverte

Après avoir parlé la semaine dernière de Ready Player One, dont la réédition en format de poche coïncide avec la sortie du film, on ne pouvait passer à côté d’Armada, le second roman d’Ernest Cline. Mais cette fois-ci, pas de coup de cœur. En découvrant les aventures de Zack, un geek qui assistera en direct à l’atterrissage d’une navette aérospatiale tout droit tirée du jeu vidéo Armada, on s’est même un peu ennuyé...