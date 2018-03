Une valse des entraîneurs à venir

Pour la première fois depuis la saison 1966-1967, on semble se diriger vers une saison complète dans la LNH sans qu’aucun entraîneur ne perde son poste. Aucun doute toutefois que des têtes vont tomber une fois la saison régulière terminée.

La situation est particulière cette année. Les entraîneurs qui auraient pu être sur la sellette dirigent des équipes qui, sans l’être mathématiquement, sont exclues des séries depuis longtemps. Il semble que les directeurs généraux de ces formations aient décidé d’user de patience plutôt que de se précipiter pour engager un entraîneur à fort prix dans une cause perdue.

D’ailleurs, je ne considère pas tous ces directeurs généraux comme de bons hommes de hockey, mais je dois reconnaître qu’ils ne sont pas fous. À la fin de la saison, quand ils auront des comptes à rendre à leur propriétaire, ils pourront leur mentionner à quel point le message de l’entraîneur ne passait plus dans le vestiaire.

De gros noms en danger

Il est évident, dans mon esprit, qu’une fois la saison terminée, on assistera à une vague de congédiement aux quatre coins du circuit Bettman.

Parmi les noms les plus susceptibles d’être limogés, notons Todd McLellan, Guy Boucher, Alain Vigneault, Joel Quenneville et . Pour les quatre premiers, je ne suis pas inquiet qu’ils parviennent à se retrouver un emploi dans la LNH.

Dans le cas de Hitchcock, c’est une autre histoire. Les Stars de Dallas ont surpris un peu tout le monde lorsqu’ils ont annoncé qu’ils faisaient confiance au vétéran entraîneur. Le directeur général Jim Nill a par la suite sorti les millions pour faire l’acquisition d’Alexander Radulov et Ben Bishop, notamment. Malgré tout, les Stars rateront vraisemblablement les séries éliminatoires.

Je pense que le temps est venu pour Hitchcock de laisser sa place. Il a connu une belle carrière, mais c’est devenu difficile pour lui.

Therrien et Hartley

J’ai omis de mentionner quelques noms un peu plus haut et la raison est fort simple : je pense que le séjour de Phil Housley et de Rick Tocchet en tant qu’entraîneurs-chefs dans la LNH ne seront pas longs et qu’ils ne parviendront pas à se trouver du boulot par la suite.

Peu importe la qualité de joueur que tu as pu être dans la LNH, tu ne peux pas devenir entraîneur du jour au lendemain.

Bref, la valse des entraîneurs que j’anticipe permettra à certains entraîneurs d’ici d’obtenir une chance de revenir dans la LNH. Les premiers auxquels je pense sont évidemment Michel Therrien et Bob Hartley.

D’ailleurs, et je ne me base sur aucune information concrète, j’ai l’impression que Michel a déjà eu des discussions avec une équipe de la LNH ou qu’il le fera dans un avenir rapproché. J’ai eu des ouï-dire qu’il aurait des contacts pour effectuer un retour dans la grande ligue.

C’est d’ailleurs ce que souhaite Michel, un peu comme tous les entraîneurs congédiés.

Par contre, à mon avis, le premier Québécois à se retrouver un job dans le circuit Bettman sera Alain Vigneault. Il a l’expérience, il a gagné et il est encore jeune. Toujours faut-il qu’il soit congédié par les Rangers, bien sûr !

Tout ça, surtout, sans oublier Joël Bouchard. J’ai bien hâte de voir comment le Canadien de Montréal gérera ce dossier.

Car vous savez très bien ce que j’en pense.

— Propos recueillis par Kevin Dubé

BEAUCHAMP : CONGÉDIEMENT DÉGUISÉ

On a annoncé hier que Donald Beauchamp se retirait après avoir passé 25 ans avec le Canadien de Montréal. On présume qu’il s’agit d’une entente mutuelle entre les deux partis. Je n’y crois pas. À mon avis, on a montré la porte de sortie à Beauchamp. C’est un congédiement déguisé. Donald, c’était sa vie, le Canadien. Je trouverais extrêmement dommage que ce soit la façon de faire du Canadien dans les prochains mois. On va montrer la porte de sortie à des gens qui n’ont rien à voir avec les déboires de l’équipe. Je trouve ça extrêmement malheureux.

LA DÉFINITION D’UN VÉTÉRAN

Les Bruins de Boston ont offert une prolongation de contrat d’une saison à leur capitaine Zdeno Chara. Cette signature est un signe de respect mutuel entre les deux clans. Il est clair maintenant qu’on ira une année à la fois dans son cas. Mais il semble que l’arrivée de jeunes joueurs tels que Charlie McAvoy a donné un second souffle au défenseur format géant de 41 ans. D’ailleurs, Chara est la définition du vétéran ultime, celui qui n’est pas un boulet pour son équipe malgré son âge avancé. Même s’il a franchi la quarantaine, le Slovaque peut encore être utile aux Bruins et c’est certainement ce que pensent aussi les dirigeants de l’équipe. De plus, de le signer avant le début des séries est une bonne chose. On lui démontre du respect et on lui prouve qu’il fait encore partie des plans.

L’ABSENCE DE VLADIMIR

Les amateurs de baseball comme moi ont vécu un moment spécial, mardi soir, lorsque Vladimir Guerrero fils a propulsé une balle en dehors du terrain en fin de neuvième manche pour donner la victoire aux Blue Jays, au Stade olympique. De quoi raviver les plus beaux souvenirs de l’époque de son père avec les Expos. D’ailleurs, à ce sujet, je trouve extrêmement malheureux que le paternel n’ait pas été présent à Montréal pour vivre ce moment avec son fils. On m’a confirmé hier du côté d’evenko que ce n’était pas une question d’argent, que l’organisation a tenté de l’attirer au Stade olympique. J’espère donc que la raison était valable, car le jeune Guerrero ne revivra jamais ce genre de moment.