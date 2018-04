13 tweets rigolos de personnes vraiment confuses à propos des Bitcoins

Vous n’avez aucune idée de ce qu’est un Bitcoin? Vous n’êtes pas les seuls.

Dimanche soir sur le plateau de Tout le monde en parle, le ton a quelque peu monté lors d’un segment sur les Bitcoins et les internautes ont été nombreux à réagir.

Les «experts bitcoins» Jonathan Hamel, fondateur de l'Académie Bitcoin et Élisabeth Préfontaine, analyste et entrepreneure en technologie financière, discutaient de cryptomonnaie 101 face au sceptique Michel Nadeau, expert en finance et en gouvernance.

Le tout a mélangé beaucoup de gens qui, comme vous peut-être, ne possèdent pas de notion de base sur le sujet. D'autres ont préféré en rire.

Voici 13 tweets publiés par des téléspectateurs un peu confus (et on les comprend):

Finalement, cezt quoi un bitcoin 🤔😄 #tlmep — Sandra Ouimet (@sanlabanane) April 2, 2018

Je ne comprends pas Bitcoin et en plus ils ne sont pas d'accord. 😂 #tlmep — Gwendoline (@GwendoCote) April 2, 2018

parler de #bitcoin ou chinois... même affaire, je comprends rien #tlmep — 🌼 Stéphanie 🌼 (@Saathe) April 2, 2018

Je suis crypto mêlé ... #tlmep — Claude Turgeon (@turgeonclaude) April 2, 2018

Je comprenais mieux les règlements de Paquet Voleur que le #bitcoin #tlmep. Ben pour dire. — Pierre Brassard (@PierreBrassard) April 2, 2018

Les pros bitcoins et le contre ne m’ont pas vraiment convaincu! Pour l’instant, je garde mon bas de laine! #TLMEP — Dany Turcotte (@danyturcotte) April 2, 2018

Au monopoly, lorsqu'on passe go, combien ça donne de bitcoin? #tlmep 🤔😉 — Martin Bourgeois (@TalkyWalker) April 2, 2018

#tlmep #bircoin Est-ce que je suis pas mieux d'investir dans une thermopompe? — Nikos Panos (@nikos_panos) April 2, 2018

#tlmep Hein? De kessé? C'est plus compliqué que la physique quantique. 😨 #bitcoins — Marc Jourdain (@MysteryObsidian) April 2, 2018

Un morceau de robot à Pierre Brassard pour sa blague de Paquet voleur que même Véronique Cloutier a appréciée.