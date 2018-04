Congédiement sauvage

La décision de Walmart de mettre à pied ses employés vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) a choqué bon nombre de familles, parents et membres de la communauté. Bien que le géant soutienne qu’il ne s’agit pas de congédiement, mais de la fin d’un programme bénévole, nous ne sommes pas dupes, et les adultes qui en bénéficiaient non plus. Demain, ils tourneront en rond dans leur chambre, leur appartement, leur maison en se demandant ce qu’ils feront de leur vie maintenant. La décision du géant a donc des impacts réels.

Appel au boycottage

Rapidement, cette décision a généré des appels au boycottage. Bien que je comprenne la colère pouvant être vécue à la suite d’une telle décision, combien d’entre vous, soyez honnêtes, magasinaient chez Walmart parce qu’ils embauchaient des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA ? Je pense que peu d’entre vous lèvent la main en ce moment.

Les appels au boycottage se font souvent sur le coup de l’émotion, mais il s’agit rarement d’un moyen de mobilisation efficace. Rapidement, les gens finissent par oublier la raison qui les poussait à fuir un établissement et y retournent par habitude. Bien sûr, il existe des exceptions, comme le boycottage de Pepsi des gens de la région de Mont-Laurier, mais sans un boycottage majeur, ces géants n’y voient que du feu.

Et les autres ?

En fait, la solution réside peut-être ailleurs. Au lieu de tourner notre regard vers le géant décevant, pourquoi ne pas regarder d’autres entreprises québécoises qui pourraient mettre de l’avant un programme, plus payant, qui serait capable de répondre aux besoins des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA ? Il me semble que l’occasion est belle pour une entreprise de sauter sur l’occasion et de montrer à quel point elle est une citoyenne corporative exemplaire.