Dans nos archives: le dernier but de Guy Lafleur

En déjouant Patrick Roy à 8:59 de la deuxième période, il inscrit son 560e et dernier but. Le Canadien a cependant le meilleur 4-3 sur les Nordiques.

Le match revanche est disputé 24 heures plus tard au Colisée. Si Lafleur est blanchi, les Nordiques battent leurs rivaux 4-1, concluant une saison de misère ponctuée de seulement 16 victoires. Le Démon blond dans les médias, Flower pour ses coéquipiers ou Ti-Guy pour les partisans, dispute alors son 1127e et dernier match.

« À vous tous, public en or de Québec, je veux vous dire merci », déclara l’ailier en ouverture de son discours d’adieu. S’il a été ovationné six minutes, la veille, les partisans de Québec en rajoutent en l’applaudissant durant 11 minutes.

Diane Tell, Ginette Reno et Jean Lapointe ont chanté durant la cérémonie qui a suivi la rencontre, Julie Masse s’étant occupée de l’hymne national.

Regrettant sa retraite hâtive avec le Canadien, en 1984, Lafleur est revenu en 1988 avec les Rangers de New York. Il dispute ensuite ses deux dernières campagnes dans l’uniforme des Nordiques, lui qui avait fait vibrer le Colisée pour le compte des As juniors et des Remparts.