Deuxième victoire de suite

SEATTLE | L’Impact a remporté une seconde victoire d’affilée en allant vaincre les Sounders de Seattle 1 à 0 devant 39 469 partisans frustrés au CenturyLink Field samedi soir.

Les Montréalais, qui ont ainsi remporté une deuxième victoire en trois visites à Seattle, ont joué avec un homme en plus pendant une cinquantaine de minutes à la suite de l’expulsion de Kelvin Leerdam en fin de première demie.

C’est à l’heure de jeu que l’Impact a finalement ouvert la marque grâce encore une fois à la paire formée par Jeisson Vargas et Ignacio Piatti, à qui Saphir Taïder a donné un solide coup de main.

L’international algérien a récupéré un ballon en profondeur qu’il a remis à Piatti. L’Argentin s’est moqué de Chad Marshall avec un joli crochet pour alimenter Vargas, qui a complété le jeu.

Le Chilien marquait ainsi dans un second match de suite pendant que Piatti récoltait une troisième passe cette saison.

Photo Agence QMI, Stephen Brashear

Les Sounders n’ont toutefois pas baissé les bras et Evan Bush a eu à se signaler à plusieurs reprises dans la dernière demi-heure, notamment face à Will Bruin et Gustav Svensson.

Bonne gifle

Le match a changé d’allure à la toute fin de la première demie quand l’officiel, Ismael Elfath, a décidé d’aller à la reprise vidéo à la suite d’un lourd contact aérien entre Daniel Lovitz et Kelvin Leerdam.

Elfath a surpris tout le monde en présentant un carton rouge au défenseur des Sounders à la 40e minute.

Sur la reprise initiale, sa décision semblait incompréhensible puisque Leerdam sortait bien la hanche pour faire voler Lovitz dans les airs, mais ça méritait au plus un jaune.

Sur une reprise subséquente, on a toutefois constaté que l’arrière originaire du Suriname avait giflé le défenseur de l’Impact à la suite de l’action.

C’était le troisième carton rouge des Sounders en trois matchs cette saison. Peut-on parler d’un problème de discipline ?

Belle tenue

L’Impact n’a pas souvent eu l’air d’une équipe qui jouait à l’étranger, dans un environnement hostile, et avec trois heures de décalage horaire dans les jambes.

La troupe de Rémi Garde s’est fort bien tenue en début de match alors que les locaux tentaient d’imposer leur rythme à la rencontre.

Photo Agence QMI, Stephen Brashear

Défensivement, le Bleu-blanc-noir n’a pas cédé beaucoup d’espace, mais a quand même eu à maîtriser Nicola Lodeiro, la principale menace offensive des locaux.

Ceux-ci ont par ailleurs souffert de l’absence de Clint Dempsey, suspendu en raison d’un carton rouge lors du match précédent.

Dempsey est non seulement le capitaine qui amène une tonne de leadership à la formation, mais il est aussi l’épine dorsale de l’axe qui contribue à organiser le milieu de terrain.

Superbe arrêt

Si Lodeiro a décoché un tir qui a survolé la barre transversale derrière Evan Bush, c’est Jeisson Vargas qui a obtenu la meilleure chance de marquer en première demie.

Le jeune Chilien a décoché un superbe coup franc d’une trentaine de mètres, mais Stefan Frein a étiré la main droite en sautant à sa droite pour faire dévier le ballon à la dernière seconde.

Le gardien des Sounders a une sérieuse option sur l’arrêt de la semaine dans la MLS pendant qu’on sait déjà que Zlatan Ibrahimovic héritera du but de la semaine pour sa superbe volée contre le LAFC.

Autrement, l’Impact a manqué d’un peu de justesse dans le dernier tiers alors que tous ses joueurs offensifs étaient peut-être un peu trop alignés dans les 45 premières minutes.

Le coup franc de Vargas nous aura toutefois permis de constater que l’Impact avait maintenant une option très intéressante dans les phases arrêtées, ce qu’on n’avait pas vu depuis le passage de Didier Drogba.

Alejandro Silva est entré à la 80e minute alors que Rudy Camacho n’a pas été utilisé par Rémi Garde.