Kean–Braidwood: c’est déjà parti!

C’était inévitable. Comme prévu, Adam Braidwood a pulvérisé son adversaire mexicain en moins d’une ronde. Une droite sur le côté de la tête a fait le travail. En fait, c’était pratiquement le premier coup solide porté par le « Boogeyman ».

Ç’aurait pu se terminer là. Mais Simon Kean était assis dans la première rangée et n’a pu résister à la tentation. Il s’est dirigé vers le ring.

Mettons que c’était la tentation, mais que c’était aussi... de la promotion.

Les gens ont bondi sur leurs pieds la seconde où Simon Kean est entré dans le ring. On a senti une dose d’adrénaline flotter dans le casino.

Michel Hamelin, le boss de la Régie, a vite pris sa place entre les deux hommes, et avec sa face d’ancien flic air bête, il a lancé aux deux hommes : « On n’est pas à la lutte, comportez-vous en gentlemen ».

Les gars se sont regardés, ils se sont engueulés, ils se sont dit qu’ils étaient les plus forts et les plus habiles, le monde était excité, mais quand tout a été terminé, ils s’étaient comportés en presque gentlemen.

Trois villes en lice

Au début du combat de Braidwood contre le Mexicain Jesus Manuel Perez, j’étais assis avec Roger Lavergne, président des Cataractes de Shawinigan, et Bryan Perro, l’auteur et éditeur d’Amos d’Aragon. Les deux hommes sont venus à Montréal pour mousser la candidature de Shawinigan pour la présentation de ce combat.

« Notre expérience de février a tellement été extraordinaire qu’on est prêt à promettre une vente de 5500 billets. Les fans ont adoré leur soirée et les émissions présentées à la télé sur Shawinigan ont fait du bien à notre fierté dans la ville. Ça n’a pas de prix », d’expliquer M. Lavergne.

Mais Shawinigan n’est pas seule. Le Centre Videotron a fait connaître son intérêt et est prêt à aller de l’avant. Surtout que le gala du 7 avril s’annonce bien. Quant à evenko, il est prêt à accueillir le combat à Montréal, au Centre Bell, ou à Place Bell, à Laval.

Autrement dit, il va y avoir de la compétition. Mais sans vouloir décourager les amis de Shawinigan, je ne peux voir comment ils peuvent rivaliser avec les grands édifices de Montréal, Laval et Québec.

Simon est un vrai homme

Pendant que les gens de Shawinigan continuaient d’espérer, Braidwood et Kean donnaient des entrevues aux télés et aux autres médias. Les deux hommes ont été machos, mais ne se sont pas insultés.

« Je pense que je suis meilleur boxeur, que j’ai plus d’expérience et une bien meilleure technique. Et je frappe fort. En tous les cas, il ne me fait pas peur », répétait Kean, trop concentré à suivre tout ce qui se passait autour de lui pour comprendre les questions de The Gazette.

Puis, Adam Braidwood, fraîchement douché, est venu à la table des journalistes pour prendre le temps de répondre calmement aux questions.

« J’avais dit que j’avais hâte de voir les yeux de Simon Kean. Je les ai vus. C’est un homme, un vrai homme. Il n’a pas peur. Je le respecte, c’est certain », a dit Braidwood d’une voix posée. Grosse voix rauque, mais ton calme. La voix d’un homme qui en a vu d’autres. Il a repris : « C’est simple comme situation. Simon Kean occupe une place que je veux avoir. Je veux donc me battre contre lui. Je dois donc le tasser et le vaincre pour prendre sa place. Il possède ce que je veux et c’est la loi du combat qui doit s’appliquer », de dire le « Boogeyman ».

Les pour et les contre

Le combat entre Adam Braidwood et Simon Kean en est un naturel. Deux gros poids lourds athlétiques, deux gars forts en gueule quand c’est le temps, un gaillard chaleureux et sympathique de Trois-Rivières et un homme qui a droit à une deuxième vie de la région de Vancouver. Que demander de plus ?

Cependant, il ne faut pas s’attendre à Muhammad Ali contre Joe Frazier. Hier, Braidwood m’a semblé un peu lent. Mais peut-être a-t-il réalisé rapidement que le piment mexicain devant lui ne l’obligerait pas à des efforts surhumains...

On va voir Simon Kean à Québec samedi prochain et on aura encore une meilleure idée.

Le combat, je ne sais pas. Mais le show, ça, je suis certain. Ça va péter de partout.