Kellyanne Conway serait la principale source de fuites à la Maison-Blanche, selon un auteur

L’auteur d’un livre à paraître mardi sur la situation à la Maison-Blanche soutient que Kellyanne Conway, conseillère du président Trump et ancienne directrice de sa campagne, est la principale source des fuites à Washington.

Au cours d’une entrevue à CNN, dimanche, Ronald Kessler, l’auteur de «The Trump White House: Changing the Rules of the Game», a dit que, de toutes les personnes qui travaillent à la Maison-Blanche, c’est Mme Conway qui coule le plus d’informations aux médias.

M. Kessler a donné l’exemple d’au moins une interview avec Kellyanne Conway au cours de laquelle elle a oublié qu’elle parlait ouvertement (on the record, en anglais) et que ses propos pouvaient être rapportés publiquement. Elle aurait notamment parlé contre l’ancien chef de cabinet de M. Trump, Reince Priebus, et contre Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, conseiller principal du président.

«Donc, si vous vous demandez pourquoi il y a tant de fuites à la Maison-Blanche, une des raisons est que Kellyanne Conway est la source de fuites numéro un», a dit Ronald Kessler, qui n’en est pas à son premier livre sur les gens qui ont logé à la Maison-Blanche au fil des ans.

CNN a indiqué, dimanche, que la présidence n’avait pas répondu à ses demandes de commentaires concernant cette information et d’autres mentionnées dans le livre de Ronald Kessler.