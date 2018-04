Oui la vie éternelle existe.

Un très bon ami à moi vient de perdre sa mère. Un cancer fulgurant.

Une cérémonie a été organisée dans un salon funéraire de la rive-nord. Pas de messe, pas de flaflas. Des photos, un discours et du monde. Ben du monde.

Debout près de l’urne contenant les cendres de la disparue, un vieux curé au micro s’est lancé dans un sermon psychédélique sur la vie éternelle et ce privilège de quitter la vie terrestre pour aller chiller avec Jésus au Paradis.

Dans la salle remplie, plusieurs chaises étaient occupées par des gens d’un certain âge, le même que celui de la mère de mon ami.

Mes parents étaient aussi présents, issus de cette génération qui frappe le 70.

Tous devaient se demander combien de temps il leur restait avant de se retrouver là, dans une urne.

Courtoisie, Hugo Meunier

Qui livrera leurs beaux discours?

En combien de pages et d’hommages peut-on résumer une vie?

En tout cas, mon père m’a demandé formellement de ne pas embaucher le curé au micro à ses propres obsèques, qui dérapait en s’adressant à la défunte dans l'au-delà via sa photo posée sur un lutrin à l’avant.

Malaise.

Cette scène de funérailles est toutefois assez typique. Vous l’avez probablement vécue récemment ou ça ne saurait tarder.

Parce que ça ne fait que commencer malheureusement. La génération des baby-boomers (née entre 1946 et 1964) vieillit.

Selon le bilan démographique de 2015 produit par l’Institut de la statistique du Québec, le nombre des 65 ans et plus augmente rapidement, passant de près de 1,5 millions de représentants (en 2015) à 2,3 millions en 2031.

En clair, les services de traiteurs de sandwichs pas de croûte n’ont pas fini de faire fortune.

Le temps qui passe trop vite, la mort : de joyeuses réflexions qui m’habitent depuis un moment.

Peut-être parce que je m’apprête à avoir 40 ans dans quelques semaines.

Ah une crise de la quarantaine, soooo cliché, vous exclamez-vous.

Mais toujours est-il qu’un jour - et ce jour arrive fatalement - on se lève un matin en réalisant que tout le monde commence à être plus jeune que soi.

Au Québec, toujours selon l’Institut de la statistique, l’âge médian oscillerait autour de 42,1 ans.

Des chiffres jusqu’alors sans conséquences, qui te font toutefois vicieusement le coup de la corde à linge dans le concret quand tu réalises avoir un pied de chaque bord de la clôture.

Quand tu remarques pour la première fois de ta vie que les acteurs de la société - dite active - qui t’entourent ne cessent de rajeunir.

Qu’être né dans les années 70, même à la fin, suscite quelques badineries chez tes jeunes collègues nés au tournant du millénaire. Que cette pente n’est autre que glissante.

Et encore, cette réalité frappe l’œil chez nous alors je n’imagine même pas l’ancêtre que j’aurais l’air au Niger, où 50% de la population a moins de 14 ans. Heureusement que les Nigériens ont aussi des problèmes, comme la pauvreté extrême et la famine, sinon ça serait vraiment injuste.

Mais même ici au nord du 49e parallèle, au sein d’une population vieillissante, le policier qui me colle une contravention est désormais plus jeune que moi, la prof de mes enfants aussi, tout comme le facteur, le col bleu et la coiffeuse qui tente de camoufler ma calvitie.

Au travail, mes collègues commencent à être nés à l’époque où j’avais commencé à frencher sur Creep de Radiohead dans des partys de sous-sol. Il y en a même un qui est né quand j’ai rencontré ma blonde à l’université. Esti.

Comme la jeune Jasmine, l’autre jour, qui me racontait d’être faite cruiser par un gars plus vieux. «Ouache! J’ai déjà daté un gars de 33 ans et j’avais l’impression que c’était mon père!», a-t-elle lancé, dégoutée.

P’tite crisse.

Même mes enfants commencent à être vieux.

Ils ne font plus trop tourner les têtes sur les trottoirs.

Plus personne ne s’arrête pour les complimenter ou leur parler comme à des attardés mentaux.

Bon, ça arrive encore régulièrement de croiser des pompiers, émondeurs et plombiers plus vieux que moi, la moitié du temps en fait, mais je commence à le remarquer systématiquement. Ça devient obsessionnel même et j’espère que ça va passer.

On doit bien finir pas assumer right?

On est vieux quand on en prend enfin conscience probablement. «La vieillesse est perfide. Elle s’insinue tranquillement dans votre vie, mine de rien», a écrit Michèle Ouimet, une journaliste à la carrière fantastique, dont le dernier texte portait ironiquement sur la vieillesse.

Ce matin, Rima a signé un texte hommage saluant le départ de Michèle à la retraite. Et ça m’attriste de penser que même elle finira par être oubliée, un de ces quatre.

Ceux qui estiment que l’âge est dans le cœur ne font que recracher une philosophie de biscuit chinois destinée à nous faire vivre dans le déni d’une inévitable tragédie : la mort.

Elle arrivera. Plus tôt que tard de plus en plus.

La mort sera une fin en soi tout simplement. J’irai à mon tour grossir les étagères de la niche d’une entreprise en pompes funèbres. Si j’ai pas trop merdé dans la vie, des enfants viendront à l’occasion coller des dessins sur la paroi vitrée devant mon urne.

Mais j’ai envie de finir ce texte sur une note joyeuse. C’est Pâques après tout, la résurrection, la famille pis toute.

J'ai repensé au sermon du curé au micro sur la vie éternelle.

Dans l’océan des inepties qu’il a débités, j’aime quand même croire à l’immortalité. Qu’à notre mort, nous continuons à vivre à travers ceux qu’on laisse derrière.

Oui la vie éternelle existe.

Elle se fouille présentement dans le nez assise sur le sofa du salon.