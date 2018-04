Le bébé de Karine Vanasse est arrivé!

Le bébé attendu par Karine Vanasse et son conjoint est finalement arrivé durant la fin de semaine.

L’actrice québécoise en a fait l’annonce sur son compte Instagram dimanche.

«On n’a pas récolté l’eau de Pâques cette année... mais on a connu notre plus belle récolte de Coco de Pâques :) Best Easter Hunt ever [Meilleure chasse de Pâques]», a-t-elle écrit.

En novembre, l’actrice de 34 ans avait annoncé qu’elle attendait un enfant avec son conjoint, Hugues.