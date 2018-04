Ménage alimentaire printanier

Plusieurs personnes profitent de l’arrivée du printemps pour faire un grand ménage de la maison : ranger, trier, épousseter et laver. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour en faire de même avec nos habitudes alimentaires ? Les excès de table, la consommation fréquente d’aliments riches en gras et en sucre, le manque d’exercice ou une mauvaise hydratation sont tous des éléments qui peuvent entraver notre niveau d’énergie global. Comment faire du printemps une période de renouveau ? Cap sur mes conseils !

10 conseils printaniers

1. Faites le ménage de votre garde-manger, du frigo et du congélo

Le printemps peut être le moment tout indiqué pour faire le ménage dans les aliments ou les ingrédients du garde-manger et du frigo qui sont périmés. N’oubliez pas votre congélo, vous constaterez peut-être des aliments oubliés depuis quelques années. Notez bien les dates de péremption. Les aliments non utilisés depuis un an ou mal entreposés doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière avant d’être cuisinés. On en profite aussi pour garnir nos réserves d’aliments sains, bons pour l’organisme. Légumineuses, céréales entières, fruits et légumes surgelés, noix, graines constituent des aliments de base que l’on doit conserver en tout temps.

2. Planifiez

Bien manger nécessite de la planification. Avoir les bons aliments sous la main, effectuer certaines préparations la fin de semaine, déléguer certaines tâches aux membres de la famille... Vous voulez mieux manger pour le bien de toute la famille ? Discutez-en ensemble et développez une stratégie pour que cette décision s’inscrive parfaitement dans vos agendas chargés.

3. Faites l’épicerie différemment

Avez-vous fait l’épicerie en présence d’une nutritionniste ? Un bel investissement pour apprendre à lire les tableaux d’information nutritionnelle et déchiffrer les listes d’ingrédients. Un bon truc pour changer votre façon de faire l’épicerie ? Concentrez-vous sur les allées extérieures, celles des aliments non transformés. On peut aussi éviter les allées des grignotines salées et sucrées pour éviter les tentations. Tenez-vous-en à votre liste d’épicerie et n’hésitez pas à regarder les tablettes du bas, on y déniche souvent de beaux produits à petits prix.

4. Cuisinez

C’est souvent la clé pour manger santé ! Nul besoin d’être un grand chef pour cuisiner. Les ressources de recettes faciles sont nombreuses, autant dans les journaux, les magazines, les émissions de télé que sur les sites web. Inspirez-vous, le week-end, en fouillant pour trouver des recettes faciles et rapides qui plairont à toute la famille.

5. Mangez davantage de protéines végétales

L’année 2018 est définitivement celle des protéines végétales. On a intérêt à diminuer notre consommation de viande au profit des légumineuses, du tofu, des noix et des graines. Plusieurs collègues nutritionnistes ont publié des livres intéressants à ce sujet (Protéines de Julie Desgroseilliers, Ménager la chèvre et manger le chou d’Hélène Baribeau et Marjolaine Mercier ainsi que Végétalien : 21 jours de menus de Marise Charron et Linda Montpetit). Sans devenir complètement végé, il est très sain de vouloir laisser plus de place aux protéines végétales. Riches en fibres, en antioxydants, faibles en gras saturés et dépourvues de nitrites, elles présentent un portrait nutritif optimal.

6. Mangez plus de légumes

Si les protéines végétales ont la cote, c’est aussi le cas des légumes. Les Québécois n’en mangent pas suffisamment, alors qu’ils sont associés à la prévention de plusieurs maladies. On veut aussi colorer nos assiettes avec du vert (légumes verts feuillus et crucifères), de l’orangé (carotte, courge, patate douce, poivron orange), du rouge (tomate, poivron rouge, betterave), du violet (aubergine), bref, on veut des légumes et on veut de la couleur ! En saison, on priorise les légumes cultivés au Québec.

7. Laissez plus de place aux grains entiers

Plus riches en fibres et en antioxydants, les produits céréaliers composés de grains entiers sont assurément plus nutritifs. Assurez-vous qu’au moins la moitié de vos produits céréaliers de la journée sont des grains entiers.8 Réduisez votre consommation de sucre et d’édulcorant

Le sucre ajouté et celui contenu dans les jus et cocktails notamment est relié au risque d’obésité, de carie dentaire, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Il faut assurément diminuer nos apports en sucre et ne pas troquer le sucre pour des édulcorants (aspartame, acésulfame-potassium, sucralose, stévia) qui ne font pas meilleure figure auprès des professionnels de la santé.

9. Respectez votre faim réelle

On mange souvent trop ! Peu savent respecter leur faim réelle et trop manger est non seulement associé à l’obésité, mais également à plusieurs autres problématiques de santé et au vieillissement précoce. Pourquoi ne pas ralentir le rythme et être plus à l’écoute de ses signaux de satiété ?

10. Buvez de l’eau

C’est définitivement la meilleure boisson qui soit. Dépourvue de calorie, rafraîchissante à souhait, l’eau est nécessaire à la vie. Bien que les aliments contribuent aussi à l’hydratation, l’eau est nécessaire (1,5 litre environ par jour et plus pour les personnes actives). L’eau pure, sans ajout d’arôme artificiel, est suggérée. Jazzez plutôt votre eau avec des fruits frais et des fines herbes (fraises-basilic, lime-menthe, agrumes-thym).

Une cure pour détoxifier l’organisme ?

Nul besoin de cure pour entamer le printemps avec énergie. Les cures de jus ou de fruits ne recueillent pas de preuves scientifiques sur leurs bienfaits. L’organisme est bien fait et ne nécessite aucune cure pour se détoxifier ; les organes comme le foie et les reins font très bien leur travail. On évite donc de dépenser une fortune pour les cures, mieux vaut investir dans son panier d’épicerie !

► Bon début de printemps !