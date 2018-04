Photos souvenirs: Nanette Workman

Passion explosive

photo Léo Mirkine

Johnny Hallyday avait embauché Nanette comme choriste pour son album Flagrant délit, sorti en 1971, et elle assuma aussi les premières de son spectacle, Johnny Circus. La chanteuse tomba follement amoureuse du chanteur et il sera sa plus grande peine d’amour personnelle et professionnelle. Une photo de Léo Mirkine­­­ publiée pour la biographie de la chanteuse Rock’n Romance sortie en 2008.

Découverte 1967

photo COURTOISIE Gélinas, Monticelli, Rober

Adoptée par les Québécois, Nanette Workman remportait, à l’âge de 21 ans, le trophée Découverte de l’année, en 1967 au Gala des artistes. Elle ne se doutait pas encore qu’elle serait bientôt mannequin et choriste à Londres et à Paris et qu’elle chanterait pour les plus grands noms de la chanson, notamment Joe Cocker, Mick Jagger, John Lennon, Elton John et Johnny Halliday.

Au top

PHOTO d’ARCHIVES LE JOURNAL DE MONTREAL

Nanette Workman et son frère Billy Workman, lors d’un passage à CFTM (TVA) en 1985, interprétant la chanson Les années Woodstock qu’il avait coécrite avec Luc Plamondon. Nanette était alors en pleine gloire, après les immenses succès de Lady Marmelade, Danser danser et Ce soir on danse à Naziland, de son rôle de Sadia dans Starmania, en plus du succès phénoménal de Call girl, en 1982.

Avec Tony

photo courtoisie

Au milieu des années 1960, la carrière de Nanette Workman prenait son envol au Québec grâce à Tony Roman, devenu son impresario. Ensemble, ils coanimeront l’émission Fleurs d’Amour Fleurs d’Amitié à Radio-Canada, à l’été 1968, en pleine époque du mouvement de non-violence Flower power.

De Broadway à Montréal

PHOTO d’ARCHIVES LE JOURNAL DE MONTREAL

Nanette, au début des années 1960, alors qu’elle signait un autographe sur le bras d’un très jeune fan ! Ayant grandi à Jackson au Mississippi, la jeune femme avait tenté sa chance à Broadway où elle joua à l’âge de 19 ans dans une comédie musicale. Deux ans plus tard, elle rencontrait Tony Roman qui lui faisait enregistrer la chanson Et maintenant, de Gilbert Bécaud, qui devint un gros succès au Québec.

► Nanette Workman est mentor de l’équipe de Garou à l’émission La Voix, présentée les dimanches et lundis, 19 h à TVA. Elle qui compte plus de 50 ans de carrière se plaît à voir les jeunes prendre leur envol. À ses débuts, le mentor de Nanette était sa mère, qui était elle aussi chanteuse.

► Nanette Workman sera au Festival jazz et blues de Saguenay, dans le cadre du spectacle de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac St-Jean intitulé Nanette Symphonique, où elle interprétera quelques-uns de ses plus grands succès accompagnée de l’orchestre. Le 21 avril au Théâtre Banque Nationale, à Chicoutimi. Voir jazzetblues.com.