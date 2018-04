Traduction en chinois payante pour Bryan Perro

L’auteur Bryan Perro est aux anges depuis qu’il a reçu, cette semaine, du matériel promotionnel de la série Amos Daragon, dont les tomes seront bientôt mis en vente dans l’immense marché chinois.

« Dans mes rêves les plus fous, je vendais 10 000 exemplaires de mon livre au Québec. Maintenant, j’ai un éditeur en Chine qui a vendu 30 millions d’exemplaires de son dernier succès », se réjouit l’auteur réputé joint chez lui à Shawinigan.

Publiés entre 2003 et 2006, les 12 tomes de la populaire saga se sont vendus à plus de 2,5 millions d’exemplaires et ont été traduits dans plus d’une quinzaine de langues. Ils relatent les aventures d’Amos Daragon, un jeune homme chargé de rétablir l’équilibre dans son monde avec l’aide de ses complices Béorf, Lolya et Médousa.

Si le contrat signé en novembre dernier avec l’éditeur chinois Shanghai Fengxuan Comic représente des millions de ventes potentielles, Bryan Perro ne veut pas créer de fausses attentes.

Il se dit toutefois convaincu que la série a tout ce qu’il faut pour percer le marché chinois. D’ailleurs, le deuxième pays où il a vendu le plus de livres après le Québec était le Japon.

« Mais juste d’y arriver, c’est une incroyable victoire, je suis vraiment hyper chanceux d’être là », s’exclame Bryan Perro.

Son équipe et lui ont d’ailleurs travaillé pendant environ un an et demi avant de conclure l’entente de publication.

Barrière linguistique

La barrière linguistique a été l’un des principaux défis, raconte Bryan Perro, qui s’est adjoint les services d’une interprète lors de la venue de ses partenaires chinois au Québec, mais aussi pour ses visites dans l’empire du Milieu.

La populaire série jeunesse a aussi dû être adaptée légèrement pour plaire au public chinois, confie-t-il.

« On m’a surtout posé des questions à propos de certaines blagues ou énigmes qu’il y avait dans le livre et dont ils n’étaient pas certains qu’elles seraient comprises par le public là-bas », explique-t-il.

Carte blanche

Pour le reste, il dit avoir laissé carte blanche à son éditeur chinois. Celui-ci lui a envoyé cette semaine une affiche promotionnelle pour le lancement de la série. « Je ne suis même pas capable de dire où mon nom est sur l’affiche », rigole-t-il à propos de l’écriture en pictogrammes.

Cela ne l’inquiète pas plus qu’il faut étant donné que ses livres ont été traduits en 22 langues, dont plusieurs qu’il ne peut même pas lire. Ses aventures en Chine l’ont encouragé à poursuivre sa collaboration avec des partenaires chinois avec lesquels il présentera, en 2019, une comédie musicale adaptée du scénario de la série Amos Daragon.