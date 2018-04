Cellulaire au volant: un message qui ne passe pas, déplore une veuve

« Deux ans plus tard, je réalise que tous les proches de Jimmy parlent comme s’il avait été malchanceux lors de son accident, comme si c’était normal qu’il ait utilisé son cellulaire, que sa mort était plutôt attribuable au fait qu’il y avait du trafic ce jour-là et qu’il a dû freiner brusquement », confie Marie-Chantale Daigle.

Le camionneur a embouti violemment l’arrière d’un autre poids lourd et la cabine de son véhicule s’est retrouvée complètement écrasée.

Peu après l’accident, les proches de Jimmy Rotondo étaient très sensibilisés aux dangers d’utiliser son téléphone en conduisant et la grande majorité d’entre eux avaient cessé de le faire.

Or, plus les mois passaient, plus leur sensibilité face à ce fléau s’atténuait, se désole Marie-Chantale Daigle.