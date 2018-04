Un thriller ésotérique palpitant

Dans sa nouvelle série, Vérité, le maître du thriller ésotérique Hervé Gagnon propose à ses lecteurs un plongeon dans l’univers sombre et mystérieux de la série à succès Damné, 700 ans plus tard. Les secrets occultes, les quêtes religieuses et le Troisième Reich sont au cœur de l’intrigue.

En mars 1939, la guerre est imminente. Le Troisième Reich planifie la Shoah. Dans le sud de la France, l’Obersturmführer Otto Rahn a retrouvé la tombe et le testament d’un chevalier mort depuis sept siècles : Gondemar de Rossal, le héros des quatre tomes de la série Damné.

Gondemar raconte dans son testament comment il avait consacré la vie qu’on lui avait rendue à protéger la Vérité.

Il avait pour preuve une lettre de Ponce Pilate à l’empereur Tibère, dans laquelle le Procurateur de Judée affirmait que Jésus n’était pas mort sur la croix.

Diverses factions s’engageront dans une course effrénée pour posséder ces documents. Himmler s’imagine pouvoir les utiliser pour réduire la chrétienté en ruines et construire la religion nordique du Troisième Reich. Le Vatican les veut à tout prix. Et entre les deux, une société occulte appelée les Sages de Sion, vouée à la préservation du peuple juif, est prête à les monnayer au plus offrant... Au milieu d’eux, Roland Sentenac poursuit la mission de Gondemar : protéger la Vérité.

« Le héros ne savait pas tout »

Pour écrire cette nouvelle série, Hervé Gagnon dit qu’il avait décidé de « Wilbur Smith-iser ». « J’avais décidé de faire la même entourloupette, la même mise en abîme que Wilbur Smith avait faite à l’époque avec Le Dieu fleuve, qui est un des plus grands romans historiques que j’ai lus », explique-t-il en entrevue.

« Il avait historicisé son roman pour en faire un véritable document historique qui était redécouvert par son roman suivant. Je trouvais que c’était baveux comme c’est pas possible et je m’étais toujours dit, si j’ai une chance, je vais faire ça. »

Damné était une suite terminée, bouclée depuis 2011. Il fallait trouver un moyen astucieux de la revisiter. « En jouant cette carte, ça me permettait de découvrir ce qui s’est passé dans Damné et, évidemment, ça ouvre une porte : le héros de Damné ne savait pas tout. Il y avait autre chose. »

Hervé Gagnon assure qu’un lecteur qui n’a pas lu la série Damné (vendue à 160 000 exemplaires dans toute la francophonie) peut se lancer sans problème dans Vérité. « Je l’ai testé et on me dit que oui ! Les gens qui ont lu Damné vont être très contents. C’est un plus, peut-être, mais ce n’est pas un prérequis. Vérité, c’est une déclinaison, un spin-off de Damné. »

Punché et efficace

Hervé Gagnon écrit dans un style très efficace, très punché, en présentant des chapitres courts et en maintenant un rythme très enlevé. « C’est une grande saga, une course à obstacles. J’ai gardé l’esprit et le ton de Damné, mais j’ai resserré. J’ai conservé le rythme du polar », assure-t-il.

Hervé Gagnon a adoré revisiter l’univers de Gondemar de Rossal. Son nouveau roman alterne entre le 13e siècle et la période tourmentée de la Deuxième Guerre mondiale. « On redécouvre ce que Gondemar avait caché. Et on se rend compte qu’il y avait plus que ça. Il n’y avait pas seulement la gang de Gondemar qui cachait des choses... Même d’outre-tombe, Gondemar est encore impliqué dans la quête. Et l’intrigue originale de Damné vient se marier avec l’intérêt des nazis pour l’ésotérisme et le Saint-Graal. »

En librairie le 6 avril.

Hervé Gagnon détient un Ph. D. en histoire et une maîtrise en muséologie.

Après avoir œuvré dans la mise en valeur du patrimoine et l’enseignement universitaire, il s’est consacré entièrement à l’écriture.

Il sera présent au Salon international du livre de Québec.

EXTRAIT

« Personne ne naît monstre. Certes, il en est de moins chanceux que d’autres qui, lorsqu’ils entrent en ce monde, sont affligés d’infirmités et de limites qu’ils n’ont ni demandées ni méritées, qu’ils traîneront comme un boulet de forçat toute leur vie. Même si certains sont sans doute prédisposés au Mal, personne n’entre dans la vie avec une âme déjà noire. Le Mal n’est pas plus intrinsèque que le Bien. Les deux s’apprennent un geste à la fois, par l’exemple. Pour prospérer, l’un et l’autre doivent être alimentés jusqu’à devenir assez forts pour se nourrir eux-mêmes et s’auto-engendrer sans cesse. »

– Hervé Gagnon, Vérité, tome 1 : Les sages de Sion