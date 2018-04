Rares sont les comédies qui abordent des sujets graves ou sérieux avec le bon mélange d’humour, d’intelligence et de légèreté. C’est ce que les cinéastes français David et Stéphane Foenkinos ont réussi à faire avec leur nouveau film, Jalouse, une comédie savoureuse sur la crise de la cinquantaine et la peur de vieillir chez les femmes.

De toute évidence, les frères Foenkinos n’ont pas peur de s’intéresser à la psychologie féminine.

La délicatesse, leur film précédent, racontait l’histoire d’une jeune femme endeuillée (Audrey Tautou) qui s’amourachait d’un collègue de travail taciturne. Dans Jalouse, leur deuxième long métrage réalisé ensemble, ils proposent un autre portrait de femme en pleine crise existentielle.

Jalouse nous transporte donc dans le quotidien de Nathalie (Karin Viard), une professeure de lettres divorcée qui vit difficilement le passage de la cinquantaine. Se sentant vieillir et voyant que son ex-mari est retombé en amour avec une femme plus jeune, elle se transforme soudainement en jalouse compulsive.

Sa première cible sera sa propre fille, qui vient tout juste de célébrer son 18e anniversaire et qui étudie en danse classique. Elle s’en prendra aussi à sa nouvelle collègue de travail et même à sa meilleure amie (qui est jouée dans le film par la Québécoise Anne Dorval).

Égale à elle-même, Anne Dorval se révèle d’ailleurs amusante — et tout à fait crédible — dans la peau d’une Parisienne qui tente du mieux qu’elle peut de venir en aide à sa meilleure amie qui est en train de perdre la boule.

Remarquable Karin Viard

Mais la réussite du film repose d’abord et avant tout sur la performance de l’excellente Karin Viard, qui a su composer un personnage attachant malgré son comportement détestable. Sa Nathalie a beau agir comme une sorcière avec ses proches et ses amies, on a tout de même envie de la prendre dans ses bras pour la réconforter.

S’appuyant donc sur une Karin Viard en grande forme, les frères Foenkinos ont réussi à concocter une comédie charmante et sans prétention, remplie de situations cocasses et de dialogues mordants. Seul bémol : après une première heure particulièrement amusante, le film s’essouffle un peu dans les 30 dernières minutes et se conclut sur une finale un peu ratée. Jalouse n’en demeure pas moins un très bon divertissement.

Jalouse (3,5/5)

Une comédie de David et Stéphane Foenkinos

Avec Karin Viard, Anaïs Demoustier et Anne Dorval