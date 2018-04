Une réflexion s’est amorcée pour Agnès Maltais

À peine quelques semaines après avoir annoncé qu’elle ne serait pas sur les rangs aux élections de l’automne, Agnès Maltais a déjà amorcé une réflexion à savoir si elle entreprendra une troisième carrière, cette fois comme commentatrice politique.

« L’été porte conseil », glisse la députée de Taschereau et ex-ministre péquiste, qui a confirmé lors de notre entretien avoir reçu des offres ces dernières semaines. Radio ou télé ? Préférant ne pas préciser, elle mentionne avoir eu « toutes sortes de sons de cloche ».

Une troisième carrière ?

Ainsi tâchera-t-elle, au cours des prochains mois, de répondre à deux questions. Elle doit d’abord décider si elle souhaite bel et bien amorcer une troisième carrière, après en avoir mené deux de front en parts égales pendant 38 ans, d’abord comme femme de théâtre, puis en politique.

Ensuite, si la tentation l’emporte pour cette bonne communicatrice, qui affirme « avoir encore des choses à faire et à dire », il lui faudra déterminer si cette nouvelle carrière s’effectuera bel et bien comme commentatrice politique.

« Je ne suis pas Bernard Drainville, qui est parti du journalisme, est allé faire de la politique et est revenu. Je ne suis pas Luc Lavoie qui fait du journalisme, qui a été dans l’ombre [en politique]. Moi, je suis une actrice politique, alors est-ce que je veux être une commentatrice ? Il faut que je réponde à cette question-là. »

Hypermédiatisation de la politique

Comme élue, elle constate l’hypermédiatisation de la politique, qui rend le métier beaucoup plus dur, à son avis, et a changé la façon de faire de la politique. La loupe médiatique a grossi, exprime-t-elle, et est sans pitié.

C’est même ce qui fait, selon elle, que les gens ont un peu plus peur de se lancer en politique. « C’est de la pression. Si on fait un mauvais geste, on est plus critiqué pour une nouvelle, mais ça peut durer un, deux, trois jours », dit-elle, soulignant qu’il y a aussi beaucoup plus de commentateurs.

Un élu doit être à la fois vif et prudent, et résumer son message en 10 secondes, s’il souhaite qu’il soit diffusé. Un art qu’elle maîtrise depuis longtemps.

Moulin à énergie

Quoi qu’il en soit, le moulin à énergie, comme elle se décrit, prendra six mois de pause, à la fin du présent mandat. « Où est-ce que je peux servir ? Je vais aller voir. Mais c’est clair, j’ai toujours dit : ne m’attendez pas, sacrez-moi patience pendant six mois. J’ai besoin d’un break, mais j’ai aussi besoin de prendre du recul. »

Besoin de se reposer, envie de se promener, de voyager, de s’occuper de ses affaires comme sa maison, son jardin. Quel genre de rythme va-t-elle trouver au bout de tout ça ? Elle n’en a aucune idée, et s’en accommode fort bien.

« En fait, j’ai toujours fait confiance à la vie. Les choses se sont présentées. Je ne pousse pas sur les choses : elles arrivent. Ce qu’il faut faire dans la vie, ce n’est pas tant de pousser que d’être conscient qu’il y a une occasion et d’avoir les idées assez claires pour décider d’y aller ou pas. »

C’est ainsi que plus jeune, elle s’est lancée dans une vie artistique, sa première carrière. Au début, elle n’en était pas certaine, mais y a sauté à pieds joints une fois sa décision prise. Pour sauver le théâtre La Bordée, elle a renoncé à son poste de directrice au Périscope, dans les années 90. Elle se savait capable de relever le défi et y est parvenue.

La même philosophie l’a guidée en politique, après diverses implications, notamment comme présidente du Conseil de la culture. « Je ne suis pas une ambitieuse qui va aller jouer du coude, mais si l’occasion est là et que je pense que j’ai la compétence, je ne suis pas gênée. »

Le premier à lui avoir fait confiance, ne manque-t-elle jamais de souligner, fut Lucien Bouchard, dont elle retient l’amour pour le Québec et l’immense culture. Il lui a accordé son premier ministère, à la Culture et aux Communications. Elle a ensuite été ministre déléguée à l’Emploi, sous Bernard Landry, puis ministre du Travail, Emploi et Solidarité sociale, sous Pauline Marois, avec qui elle a partagé une grande complicité et qui a marqué l’histoire du Québec comme première femme à la tête du gouvernement du Québec.

Legs familial

La confiance en elle lui a été léguée par ses parents. Née à Sault-au-Mouton, sur la Côte-Nord, Mme Maltais a grandi dans une famille de 10 enfants, qui a aussi accueilli deux enfants dans le besoin.

Dans son bureau au Parlement, des fleurs placées devant une fenêtre témoignent du récent décès de sa mère, Béatrice, le 19 mars. « C’est une perte. C’était une grande dame. » Âgée de 93 ans, elle était atteinte d’Alzheimer depuis plusieurs années. Pionnière, elle a longtemps été mairesse, et première femme préfète au Québec. Elle a été impliquée dans diverses organisations au cours de sa vie.

Touche-à-tout, son père Lauréat a été mesureur de bois, entrepreneur, électricien, il a étudié à l’école de foresterie de Duchesnay. Il a été député créditiste sous Réal Caouette, à Ottawa, dans les années 60, et a été lui aussi maire de Sault-au-Mouton. Victime d’une crise cardiaque, il est parti trop tôt, à 55 ans.

Fumeur invétéré, il mangeait aussi très gras – il raffolait des rôties badigeonnées de gras de porc –, ce qui était courant à l’époque. Agnès Maltais n’avait que 23 ans.

« J’ai de qui retenir. Chez nous, à la table, on parlait politique, c’était normal, se souvient Mme Maltais. Je ne pensais pas faire de la politique, ce n’était pas conscient [...] Mais le fait d’avoir des idées, de débattre, de s’engager, c’était normal. C’était comme ça chez nous. On ne chiale pas, on s’engage, on s’en occupe. »

En rafale

Mairesse de Québec ?

Pourrait-elle suivre un jour les traces de son mentor, Jean-Paul L’Allier, à la mairie de Québec ? Agnès Maltais ne répond pas non, mais plutôt : « On va laisser Régis continuer. » Quand je lui fais remarquer que M. Labeaume va quitter lui aussi, à un moment donné, elle lance : « Oui, mais j’aurai quel âge ? » demande l’élue de 61 ans. Lorsque Jean-Paul L’Allier s’est lancé en politique municipale, en 1989, ce dernier avait recruté Mme Maltais pour présenter ses grands rassemblements durant la campagne. Ça ne l’a pas empêchée plus tard d’aller au combat contre lui pour faire adopter des conseils de quartier. Elle salue le courage dont il a fait preuve en soutenant les fusions municipales, œuvre du gouvernement péquiste, sans quoi Québec ne serait pas devenue une vraie capitale nationale, comme c’est le cas aujourd’hui, « une ville d’envergure qui vibre au même rythme », estime-t-elle.

Pas d’étoiles

Même si plein de gens lui demandent ce dont elle est la plus fière, ou sa plus grande déception, l’élue peine à trancher. « Je ne suis pas capable de donner des étoiles, lance-t-elle. Sur 20 ans, il y a trop de choses qui m’ont émue, déçue, surprise ou que j’ai adorées. » Les deux « gros jouets » avec lesquels elle a eu beaucoup de plaisir sont les ministères de l’Emploi et de la Capitale-Nationale. Elle a toutefois manqué de temps pour réaliser tout ce qui se trouvait dans les cartons. Elle cite les Nouvelles-Casernes, le prolongement de la promenade Samuel-de-Champlain, qui doit être présenté bientôt, le Jardin zoologique, « qui est en panne depuis, alors qu’elle était en train de tout clarifier le dossier. Je voulais que ça bouge, et c’est dommage. »

Souveraineté en veilleuse

La souveraineté n’est pas morte, mais plutôt en veilleuse, après des années de règne libéral à Québec sans grande exigence envers le fédéral, croit Agnès Maltais. Porte-parole du « oui » au référendum de 1995, elle y croit toujours profondément et se dit déçue d’avoir échoué à faire monter le niveau d’appuis envers cette option à Québec depuis 2003. « D’être le village gaulois [dans Taschereau], ce n’était pas une fierté pour moi [...] C’est difficile pour moi de voir que je suis restée seule », confie-t-elle, rappelant que le PQ était très fort dans la région avant l’élection ayant suivi les fusions, que plusieurs n’ont pas digérées, mais qui étaient nécessaires, estime-t-elle. « Il y a encore une discussion pour faire la souveraineté. Cette idée est plus que centenaire [...], il y a une tendance historique. Est-ce que 15 ans de pouvoir des libéraux ont tué ça ? Je ne pense pas. Ça va reprendre. »