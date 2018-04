Voyez Jesse de «La Voix» pousser des notes qu’on croyait impossibles à atteindre

C’est à Jesse Proteau et Noémie Lafortune, de l’équipe d’Éric Lapointe, que revenait la lourde tâche de conclure l'étape des Duels de cette sixième saison de La Voix.

Pour l’occasion, les candidats ont repris l’une des chansons de l’heure: What about us, de la chanteuse américaine Pink.

Tout un contrat.

Pour Jesse Proteau, ce choix de chanson a été l’occasion de montrer l’étendue de son talent... et surtout de sa voix.

Si sa prestation n’a pas été parfaite, l’ex-membre du groupe Marabu a pu démontrer l’étendue de son registre vocale en poussant des notes pour le moins impressionnantes!

C’est d’ailleurs avec lui que coach Éric a décidé de continuer, et ce, bien que Noémie se soit elle aussi très bien débrouillée lors de ce duel de clôture.

Voyez ou revoyez leur duel: