Voyez les deux Samuel de «La Voix» se livrer un duel sans merci

Pour son avant dernier duel de la saison, Garou a jumelé les deux Samuel de la compétition, pour notre plus grand plaisir.

Pour l’occasion, Samuel Babineau et Samuel Jean se sont attaqués à une chanson qui vous restera dans la tête pendant toute la semaine: Iris du goupe Goo Goo Dolls.

«I just want you to know who I am», ont entonné Samuel-cheveu et Samuel-tuque.

Une chose est sûre, en plaçant ces candidats l’un contre l’autre, coach Garou s’est lui-même tendu un piège: lequel choisir pour poursuivre la compétition?

Après une longue réflexion, le «Forever gentleman» a déclaré Samuel Babineau vainqueur du duel. Le conte se poursuit pour le jeune chanteur qui n’avait jamais mis le pied sur une scène avant de participer à La Voix. Incroyable!

Heureusement pour nous, Samuel Jean a été «volé» par Éric Lapointe. FIOU!

Voyez ou revoyez leur duel: