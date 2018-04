Bissonnette, 25 ans point final

Alexandre Bissonnette n’est pas un soldat de Daech et ne se définit pas lui-même comme un islamophophe. Il a plaidé coupable pour les crimes qu’on lui reproche et il a exprimé ses regrets en demandant pardon aux victimes et à leurs proches. Le condamner à 150 ans de prison ne changera rien au drame si ce n’est que d’ajouter à l’inhumanité de cette tuerie insensée.

Le plaidoyer de culpabilité du jeune homme a sûrement défait les plans des islamistes qui voulaient monter en épingle les tristes évènements du 29 janvier 2017 pour exiger une journée nationale contre l’islamophobie à cette date. Les propos de Bissonnette tenus devant le juge révèlent plutôt un esprit malade qui nécessite des soins et un suivi psychiatrique pour éventuellement faire la paix avec lui-même et mieux comprendre les raisons qui l’ont poussé vers un tel épisode de folie.

Je ne suis pas un partisan de la justice vengeresse à l’américaine qui pousse l’audace jusqu’au ridicule en condamnant des personnes à des siècles d’incarcération sans possibilité de libération sur parole. Alexandre Bissonnette est un jeune homme de 28 ans qui sera automatiquement condamné à la perpétuité pour les crimes commis et il incombe au juge d’établir à quel moment il pourra s’adresser à la commission des libérations conditionnelles. Il devra mener une vie exemplaire le reste de sa vie, tant en prison pour pouvoir en sortir, qu’à l’extérieur de la prison, le cas échéant, pour ne pas y retourner. Il me semble que 25 ans, pour expier et démontrer que la personne n’est plus un danger pour la société, s’avèrent un stage suffisamment long.

Je comprends le ressentiment exprimé par quelques musulmans de la communauté de Québec qui disent qu’ils ne pourront jamais pardonner et qui souhaitent une peine de 150 ans, mais ce serait un sérieux dérapage si la justice devait en tenir compte. L’absence de pardon et la haine permanente sont la source de multiples conflits dans le monde alors que notre aisance à la contrition et au pardon constitue chez nous le pilier de la réhabilitation et le fondement d’une société plutôt pacifique.

Certains continueront à tergiverser sur cette tuerie de Québec pour y voir la barbarie d’un islamophobe et vouloir conforter leurs accusations d’islamophobie à l’égard de la société québécoise blanche et francophone. Fabrice Vil poussait même l’audace, dans le Devoir, d’affirmer que Bissonnette ne pouvait pas prétendre qu’il n’était pas islamophobe, car seuls les musulmans pouvaient le faire, comme s’il n’y avait que les femmes pour identifier la misogynie ou les gens de couleur pour crier au racisme. Ainsi, une communauté pourrait accuser de tous les maux un autre groupe social sans qu’il puisse s’en défendre sous prétexte qu’il n’appartient à la caste accusatrice. Encore un bel exemple du multiculturalisme qui voudrait imposer le mutisme à la société québécoise.

S’il est vrai que le vivre ensemble n’est pas toujours commode et qu’il nécessite des efforts de compréhension mutuelle, il a encore moins besoin qu’on s’invente des démons intérieurs qui cultivent la culpabilisation à tout crin!