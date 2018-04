En collaboration avec

Lorsqu’on pense à la décoration intérieure, on oublie souvent l’un des aspects les plus importants: le plancher! Qu’il soit de style discret, élégant ou complètement éclaté, le plancher est bien plus qu’un revêtement de sol.

Voici 10 pièces inspirantes où le plancher est un élément décoratif à part entière.

Dynamisme

Selon la dimension et l'angle de leurs lattes, les planchers de bois peuvent ajouter du mouvement dans une pièce au décor simple. Pour un effet hors de l'ordinaire, posez les lattes à contresens de la pièce ou encore en chevrons.

Ces carreaux bigarrés, posés sans suite précise, forment un ensemble harmonieux, audacieux et texturé. Songez-y pour de petites pièces comme une salle de bains ou un boudoir.

Originalité

Les couvre-sol font aussi d'excellents revêtements muraux. Pour un effet différent, prolongez le sol jusqu'au plafond et obtenez ainsi des espaces distincts.

Pour une version plus originale, optez pour les revêtements de sol à motifs éclatés ou colorés. Utilisez-les pour rehausser l’ambiance d’une salle d’eau ou encore de la cuisine.

Contraste

Délimitez l'espace d'une pièce à aire ouverte en agençant quelques revêtements de sol différents comme la céramique et le bois. Vous obtiendrez ainsi une grande pièce où se côtoient et s'harmonisent plusieurs ambiances.

Faciles à installer, les tapis d'apparat permettent de changer le style d'une pièce sans entreprendre de rénovations majeures. Marquez simplement l'espace d'une petite pièce en rehaussant le sol d'une carpette.

Noblesse sans prétention

Qu'il soit véritable ou qu'il en imite le motif, le revêtement de sol en marbre ajoute une touche d'élégance tant aux décors contemporains qu'à ceux plus traditionnels.

Offerte dans des tailles variées, la porcelaine est résistante et durable. Une texture lisse et uniforme peut aussi être obtenue avec les planchers de pierre naturelle, un matériau noble qui rehausse le style de n'importe quelle pièce.

Luminosité

Certains types de plancher illuminent les pièces grâce à leurs teintes ou à leurs textures. L'effet lisse et lustré s'obtient facilement grâce à un sol verni ou encore, pour un revêtement plus accessible, avec du vinyle.

Le bois de teinte pâle est quant à lui idéal pour un effet chaleureux et une impression de grandeur.

Lors d’un changement de décoration intérieure, profitez-en pour explorer les différents styles de plancher et donnez à vos pièces l’effet déco désiré en optant pour un revêtement de sol à votre image.

