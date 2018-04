Donald Trump n’a pas changé

S’il faut retenir une chose de Trump : Un rêve américain, une nouvelle série documentaire sur Netflix, c’est que Donald Trump n’a pas vraiment changé au cours des 40 dernières années.

Mise en ligne dimanche, la série de quatre épisodes, offerte en version originale anglaise (Trump : An American Dream) et française, brosse un portrait plutôt objectif du 45e président des États-Unis au moyen de nombreuses images d’archives et d’une pléiade de témoignages de personnes l’ayant côtoyé au fil des décennies. Des journalistes, des employés, un ancien garde du corps et même des amis. De quoi faire taire ceux qui seraient déjà prêts à crier au parti pris.

Le premier épisode nous transporte au milieu des années 1970, alors que Donald Trump, fils d’un richissime promoteur immobilier, lance son premier projet : la rénovation du Commodore Hotel. Les extraits d’entrevues montrent un homme d’affaires charismatique et arrogant, somme toute articulé, qui aime parler en hyperboles. Quand un reporter lui demande de décrire la future Trump Tower, le principal intéressé régurgite les qualificatifs « incroyable », « spectaculaire », « merveilleuse » et « fantastique » en moins de 10 secondes.

Originalement diffusée sur Channel 4 au Royaume-Uni, la série prouve également que Trump n’a jamais hésité à sortir l’artillerie lourde pour écraser ses adversaires. Au début des années 1980, quand le maire de New York lui refuse un allègement fiscal de plusieurs millions de dollars, il l’attaque férocement en entrevue, le traitant d’idiot et d’incompétent. Il utilise toujours cette tactique aujourd’hui, mais sur Twitter.

Un être déterminé

Trump : Un rêve américain dépeint aussi son sujet comme un être déterminé ayant confié des postes de direction importants à plusieurs femmes.

Également d’une durée d’une heure, les trois autres épisodes abordent son incursion houleuse dans l’univers des casinos, ses déboires matrimoniaux, sa reconversion en star de téléréalité et – bien entendu – son incursion en politique. La série s’arrête toutefois lorsqu’il annonce son intention de devenir le leader du Parti républicain.

La série fascine le plus quand elle montre les premiers signes des ambitions politiques du millionnaire. Le premier épisode en renferme beaucoup, notamment cette entrevue de 1975, dans laquelle Trump déclare qu’il songe à devenir président des États-Unis... quelques secondes avant d’affirmer que c’était « une blague ».

L’avenir prouvera le contraire.