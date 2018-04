Dwayne «The Rock» Johnson s’est battu «plusieurs fois» contre la dépression

Acteur le mieux payé d’Hollywood l’an dernier, vedette de plusieurs succès commericaux, Dwayne «The Rock» Johnson a tout de même vécu de nombreux épisodes sombres dans sa vie.

Quand un admirateur lui a confié qu’il souffrait de dépression, l’acteur lui a répondu «Je te comprends. Je me suis battu contre cette bête plusieurs fois», a raconté l’ancien footballeur et lutteur dans une entrevue à la publication britannique «The Express».

Johnson a notamment franchi une période très difficile quand de nombreuses blessures ont miné sa carrière de footballeur professionnel. Il est alors allé jouer dans la Ligue canadienne, mais son équipe a mis fin à son contrat après un an. Sa conjointe de l’époque l’a laissé dans ce même laps de temps.

«C’était ma pire période», a-t-il confié. «La douleur est réelle. J’étais dévasté et démoralisé.»

Le colossal acteur a relaté un épisode particulièrement troublant de son adolescence : à 15 ans, sa mère et lui ont été évincés de l’appartement dans lequel ils vivaient. Quelques mois plus tard, alors qu’il était en auto avec sa mère, cette dernière s’est arrêtée en bordure de l’autoroute et a marché sur la voie rapide, vers le trafic.

Des voitures et des semi-remorques ont manœuvré pour l’éviter.

«Je l’ai attrapé et je l’ai ramené sur l’accotement», raconte-t-il

Selon lui, sa mère n’a aujourd’hui aucun souvenir de cet événement marquant.

«Nous avons tous les deux guéri, et nous portons tous les deux attention quand d’autres personnes souffrent», dit-il. «On doit les aider dans ces moments et leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls.»

Besoin d’aide ? 1-866-APPELLE. (1-866-277-3553).