Encore du chemin pour Butler

Camille Estephan est le premier à l’admettre. Le combat entre Steven Butler et Jaime Herrera a sauvé une soirée qui promettait plus qu’elle n’a livré, samedi. Mais les fans ont quitté le casino le sourire aux lèvres tellement la guerre entre Butler et Herrera a été acharnée.

Steven Butler a eu beaucoup de mérite. Il n’était visiblement pas dans une forme totale à partir du troisième round. Il semblait se déshydrater rapidement. Il a dû boxer avec intelligence et montrer beaucoup de courage pour venir à bout d’un homme qui ne voulait pas lâcher. D’ailleurs, en revenant dans son coin après le knock-out au 10e round, Butler a dit souhaiter embaucher Herrera pour du sparring. Ça veut tout dire.

On ne connaissait pas exactement l’état de l’épaule droite de Butler hier après-midi. On espère qu’il s’agit d’une simple fatigue ou d’un hématome quelconque, mais le jeune boxeur peinait dans les derniers rounds à cogner de la droite.

Un long chemin

Quand même, Butler a fait un long chemin depuis sa défaite contre Brandon Cook. Il a appris à boxer et, très bien encadré par Eye of the Tiger Management, il apprend à vivre comme il apprend à boxer. Il lui reste quelques dossiers à régler, mais on l’a déjà vu dans le passé : quand un jeune décide de se prendre en mains, la boxe permet de belles rédemptions.

On voit maintenant à chacun de ses combats que les espoirs de son promoteur étaient justifiés. Butler ne sera peut-être jamais champion du monde – il y a tellement d’impondérables –, mais sa progression depuis 15 mois témoigne d’une certaine prise de conscience.

Il a compris que ses adversaires ne tomberaient pas au premier coup de poing comme c’était le cas lors de ses premiers combats. Plus tu montes dans la hiérarchie mondiale, plus c’est difficile. Simon Kean commence à peine à le réaliser.

Les deux devraient être les têtes d’affiche de belles soirées en juin. Le 16 pour Kean et le 23 pour Butler... s’il est bien guéri de sa blessure à l’épaule.

Une chance pour michel

Certains pensent qu’Yvon Michel vient de subir un autre coup de Jarnac. D’autres pensent que ça va l’aider. Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Voilà. Keith Thurman devait être la grande vedette du gala présenté par Showtime le 19 mai. Thurman était de la finale en direct de Brooklyn vers 11 heures et demie, et Adonis Stevenson et Badou Jack se battaient tout juste avant, au Centre Bell, vers 10 heures et demie.

Mais Keith Thurman s’est blessé à la main lors de son entraînement, et c’est maintenant confirmé que Thurman ne se battra pas le 19 mai.

Showtime a cependant annoncé que sa soirée de boxe reste à l’affiche et, hier, sa publicité était maintenant centrée sur Adonis Stevenson contre Badou Jack.

Le hic, c’est que Showtime a confirmé la date du 19 mai ainsi que les noms de Stevenson et Jack. Mais le réseau n’a toujours pas révélé dans quelle ville aurait lieu le fameux combat.

Les endroits qui peuvent accueillir Stevenson ne sont pas légion. Pour des raisons qu’on connaît, Stevenson n’a pu se battre aux États-Unis depuis quelques années. Et il ne semble pas chaud à l’idée de monter dans le ring à Montréal.

Mais où voulez-vous que Showtime trimbale ses caméras ? À Toronto, où les règlements interdisent que les boxeurs bandent convenablement leurs mains ?

Pascal au gym

Par ailleurs, au casino, samedi soir, on parlait beaucoup de Jean Pascal contre Steve Bossé. La date du 9 juin circulait, soit au stade Jarry, soit à Laval. Tout ce qu’on sait pour l’instant, c’est que Jean Pascal est assidu au gymnase avec Stéphan Larouche. Mais sans aller jusqu’au sparring.

Y aura pas de hockey, mais on ne s’ennuiera pas.