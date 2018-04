La Baie d’Hudson s’effondre en bourse... puis remonte

Après une chute brutale à l’ouverture des marchés lundi, l’action de La Baie d’Hudson a repris du poil de la bête en fin de séance après que l’entreprise ait admis la veille que ses données bancaires avaient été piratées.

Peu après le début des activités boursières lundi matin, l’action de La Baie d’Hudson a perdu 6,27 % à la Bourse de Toronto. Elle est passée de 8,92 $ jeudi à 8,36 $ lundi matin, soit en baisse de 0,56 $.

À la clôture des marchés, l’action de La Baie d’Hudson avait réussi à sortir la tête hors de l’eau pour terminer la séance à 8,88 $, en baisse de 0,04 $, soit de 0,4 %.

Données bancaires

Dimanche, la compagnie a annoncé que des données de cartes bancaires de clients des commerces Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH et Lord & Taylor, des chaînes appartenant à la Compagnie de la Baie d’Hudson avaient été piratées.

Selon le détaillant, la brèche de sécurité touche les trois chaînes en Amérique du Nord, mais ne semble pas affecter les clients d’autres bannières de la compagnie, comme HBC Europe, Home Outfitters et Hudson’s Bay/La Baie d’Hudson.

Jointe par Le Journal, La Baie d’Hudson s’est tenue au communiqué publié dimanche.

Le professeur en comptabilité de l’Université Concordia Michel Magnan a noté que le titre boursier du détaillant avait repris de la force en cours de journée. « La perte de données de clients semble importante, mais localisée dans des magasins nord-américains bien spécifiques. Les conséquences économiques pour HBC peuvent donc être plus facilement cernées », note-t-il.

