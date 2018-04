Le Festival d’été attire l’attention

Un nombre sans précédent de hauts dirigeants de l’industrie musicale convergera vers Québec, en juillet, pour prendre part à la 51e édition du Festival d’été. Cet intérêt « jamais vu », selon le programmateur Louis Bellavance, pourrait permettre au FEQ d’attirer sur les plaines d’Abraham des vedettes qui n’ont pas encore mis les pieds à Québec.

« Ça ne peut pas nuire. Oui, on a fait les Rolling Stones, donc on peut faire n’importe qui. Oui, on a les moyens de nos ambitions, que ce soit les conditions techniques, le professionnalisme et la santé financière. Mais il y a des noms qui nous échappent. »

Qui ? Le directeur de la programmation donne en exemple Coldplay. Mais on peut aussi penser à U2, Eminem, Taylor Swift, en fait à toutes les vedettes qui font saliver les festivaliers.

Il croit qu’après avoir vu la ville vibrer au rythme du FEQ, ces gros joueurs de la planète musique tendront un peu plus l’oreille quand « on va encore soumettre une offre à des artistes qu’on veut vraiment attirer ».

« Peut-être qu’il va y avoir quelqu’un qui va alors regarder tout ça avec un œil un peu moins froid. »

Les hauts dirigeants se déplacent

Pour des raisons de confidentialité, Louis Bellavance n’a pas révélé qui sont ces gens importants qui se réuniront à Québec. On sait cependant qu’ils représenteront des multinationales comme Universal, Sony, Warner ou l’influente Paradigm, une agence qui voit aux intérêts de plusieurs stars.

« Ils sont toujours là. Mais cette fois, c’est la haute direction qui va se déplacer, pas seulement les employés de Montréal. »

Cet intérêt inédit serait attribuable en bonne partie au vent de jeunesse qui souffle sur la programmation 2018 du FEQ. Exceptionnellement, le festival mise sur plusieurs têtes d’affiche dans la jeune vingtaine. Citons les Lorde, The Weeknd et Shawn Mendes.

« Au niveau de l’industrie, dit M. Bellavance, la réponse est encore plus forte que dans le public. C’est le fruit de plusieurs années de grosses performances, notamment lors du 50e. Avec cette programmation, les gens se mettent à encercler la date dans le calendrier. »

Des conférences ?

À l’instar du festival Osheaga depuis plusieurs années, le FEQ deviendra donc un rendez-vous autant professionnel que musical.

Louis Bellavance n’exclut d’ailleurs pas d’organiser des conférences avec des personnalités influentes de l’industrie, comme ça se fait dans les grands rendez-vous musicaux.

« C’est bon pour un événement, ça démontre sa vitalité », dit-il.