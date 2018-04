Les jumeaux Sedin prendront leur retraite à la fin de la saison

Les frères jumeaux Daniel et Henrik Sedin, des Canucks de Vancouver, ont annoncé lundi que la présente saison sera leur dernière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ainsi, les deux hommes de 37 ans effectueront un dernier «tour de piste» cette semaine à l’occasion des trois matchs prévus d’ici la fin du calendrier régulier. Après la visite des Golden Knights de Vegas en Colombie-Britannique, mardi, ils feront leurs adieux à leurs partisans deux jours plus tard, lorsque les Coyotes de l’Arizona seront de passage à Vancouver. Leur dernière partie aura lieu samedi face aux Oilers à Edmonton.

Les Sedin sont passés à une victoire près de procurer aux Canucks une coupe Stanley en 2011. L’équipe s’est toutefois inclinée en sept rencontres devant les Bruins de Boston au tour ultime.

Les Suédois ont présenté des fiches presque identiques durant leur carrière, chacun d’entre eux mettant la main sur un trophée Art-Ross : Henrik Sedin l’a obtenu en 2009-2010 avec un total de 112 points, avant que son frangin Daniel ne le supplante un an plus tard grâce à 104 points.

Henrik et Daniel Sedin ont respectivement accumulé 1069 et 1038 points dans la LNH. Le premier a participé à 1327 joutes, alors que le second a joué 1303 matchs du calendrier régulier.