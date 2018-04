Pensionnats autochtones: le NPD veut faire pression pour des excuses du pape

OTTAWA | À la suite du refus du pape d’offrir des excuses aux survivants des pensionnats autochtones au Canada, le Nouveau Parti démocratique souhaite continuer de faire pression sur l’Église catholique.

Le parti d’opposition compte déposer aux Communes une motion demandant à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) d’inviter le pape François à venir au pays présenter les excuses officielles du Vatican.

Les députés néodémocrates Roméo Saganash et Charlie Angus ont écrit lundi au premier ministre Justin Trudeau afin qu’il appuie la démarche.

«Il ne peut pas y avoir de renouveau, et le travail de réconciliation ne sera pas complété, sans des excuses de la part du pape aux survivants des pensionnats autochtones pour le rôle joué par l’Église catholique dans les abus subis par d’innombrables autochtones partout au Canada», peut-on lire dans la missive envoyée au chef libéral.

Les deux députés se sont dits «attristés» d’apprendre que le pape François ne s’excuserait pas pour les autochtones du Canada, alors qu’il l’a déjà fait pour les peuples d’Amérique du Sud victimes des abus de l’Église.

La motion sera présentée au retour des députés à la Chambre des communes, qui ne siège pas pour les deux prochaines semaines.

Le pape ferme la porte

Lors de son voyage au Vatican l’an dernier, M. Trudeau avait personnellement demandé au pape François de présenter des excuses formelles aux survivants.

Il s’agissait d’une des recommandations comprises dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, déposé en 2015. Cette demande s’inspirait d’excuses similaires faites en 2010 par l’Église catholique aux Irlandais victimes d’abus sexuels par des religieux.

Or, dans une lettre adressée aux peuples autochtones mardi dernier, la CECC a confirmé que les excuses du pape ne viendraient pas.

«Après avoir examiné attentivement la demande et l’avoir discutée abondamment avec les évêques du Canada, il était d’avis qu’il ne peut pas y répondre personnellement», a écrit l’évêque Lionel Gendron, président de la conférence des évêques.

De nombreux politiciens fédéraux, dont Justin Trudeau, se sont dits déçus la semaine dernière par le refus du pape François.

Le gouvernement fédéral s’était excusé en 2008 pour les pensionnats autochtones.

Du début du 19e siècle jusqu’à la fin du 20e siècle, des milliers d’enfants autochtones au Canada ont été arrachés à leur famille pour être placés dans les écoles résidentielles, où en plus de perdre leur langue et leur culture, de nombreux jeunes ont subi des sévices physiques, sexuels et psychologiques.

Le système des pensionnats a été qualifié de «génocide culturel» par la Commission de vérité et réconciliation.