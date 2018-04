Russell Martin joue les héros

Le Québécois Russell Martin a frappé un circuit de deux points en septième manche et les Blue Jays ont remporté le premier match de leur série contre les White Sox de Chicago par la marque de 4-2, lundi à Toronto.

Alors que Curtis Granderson était sur les sentiers, Martin a envoyé l’offrande de Danny Farquhar par-dessus la clôture au champ gauche. Il s’agissait de son premier circuit et de son deuxième coup sûr de la saison.

Josh Donaldson avait permis aux favoris de la foule de s’inscrire au tableau grâce à un long ballon frappé au champ opposé en sixième manche.

Blessé à l’épaule, il entamait un quatrième match de suite à la position de frappeur désigné. Il pourrait effectuer un retour au troisième but d’ici la fin de la série contre les White Sox.

Aledmys Diaz a ajouté au pointage en fin de huitième avec lui aussi son premier circuit de la campagne.

Grosse soirée de Castillo

Welington Castillo a ouvert la marque pour les White Sox en quatrième manche quand il a propulsé le lancer de Jaime Garcia dans les gradins. Il s’agissait de la première longue balle du receveur avec sa nouvelle équipe. Il a récidivé trois manches plus tard, punissant cette fois Seung Hwan Oh, qui venait d’arriver en relève.

Yolmer Sanchez a annulé une chance de marquer des Sox quand il a été pris en souricière entre le troisième but et le marbre, en troisième manche. Il s’est trop éloigné de son coussin après un roulant d’Adam Engel et s’est fait prendre par les Blue Jays. Il avait atteint le troisième grâce à un mauvais relais de Martin alors qu’il volait le deuxième.

Le receveur des Jays a reçu le bâton d’Engel directement sur son masque deux manches plus tard, mais n’a pas semblé embêté par le choc.

Bon départ

Garcia a bien paru à son premier départ dans l’uniforme des Jays. Acquis en février, le lanceur gaucher a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail.

Son vis-à-vis, Reynaldo Lopez, a livré une performance semblable avec un point, deux coups sûrs et deux passes gratuites en six manches.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer mardi.