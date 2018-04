Sentence bonbon pour un monstre

Des histoires de sentences bonbon, il y en a des tonnes – des criminels qui s’en sortent avec un court séjour en prison et une petite tape sur les doigts.

Mais celle que je vais vous raconter est l’une des pires.

Quand j’ai lu cette histoire dans Le Nouvelliste, il y a quelques jours, j’étais sûr que c’était une fausse nouvelle.

Mais non, c’est malheureusement vrai.

SES ENFANTS ET SES PETITS-ENFANTS

Dans les années 80 et 90, un pédophile de Trois-Rivières a agressé son fils et sa fille à de nombreuses reprises.

Il a montré des films pornos à son fils, s’est masturbé devant lui, lui a demandé de se masturber et lui a fait une fellation. Et il a abusé régulièrement de sa fille et l’a même pénétrée, lui causant des déchirures.

Ces actes dégueulasses ont été commis sur une période de huit ans.

Si ça s’arrêtait là, ce serait déjà horrible.

Mais ce n’est que le début.

Vingt-cinq ans plus tard, ce monstre a agressé le fils et la fille de son fils !

En revenant d’une visite chez son grand-père, la fillette a dit à sa mère que pépé lui avait touché les fesses et les organes génitaux à de nombreuses reprises au cours des deux dernières années.

Entendant sa sœur, son frère a dit : « Moi aussi, grand-papa me touche quand je vais le voir ! »

Le père des deux enfants a alors confessé à sa femme que lui aussi avait été agressé dans sa jeunesse par son pédo de père, de même que sa sœur.

Le vieux dégueulasse a été arrêté et a plaidé coupable à huit chefs d’accusation, dont inceste, agressions sexuelles et attouchements.

Vous savez quelle a été sa sentence pour avoir agressé ses deux enfants et ses deux petits-enfants pendant de nombreuses années ?

Cinq ans de prison.

Cinq petites années de prison.

Et s’il se tient tranquille, j’imagine qu’il va sortir au tiers de sa peine...

DANS LES BRAS DU MONSTRE

Je sais ce que vous pensez : pourquoi diable le fils de ce monstre envoyait ses deux enfants chez son père, alors que le bonhomme les avait agressés, lui et sa sœur ?

Parce qu’après les avoir pelotés et violés, son père avait suivi une thérapie !

Il est allé voir un psy, donc il doit être guéri. Je peux donc lui demander de garder mes deux enfants sans crainte...

Dieu, que certaines personnes sont naïves ! Non, mais faut-il être imbécile !

Entre vous et moi, cet homme devrait aussi être puni, pour avoir omis de protéger son fils et sa fille – comme toutes ces mères « autruches » qui ferment les yeux et qui détournent la tête lorsque leur mari agresse leurs enfants.

Mais non.

Le vieux pédo n’a eu que cinq ans et le père qui a poussé ses deux jeunes enfants dans ses bras n’a été accusé de rien.