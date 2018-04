Sois chic sans fric ce printemps!

Le temps des bals caritatifs est définitivement arrivé et le temps des bals de graduation s’amène aussi à grands pas. C’est donc l’occasion de vous mettre sur votre 31! Saviez-vous qu’il est possible d’être élégant sans les moyens d’un millionnaire? Avec un tout petit budget, il est envisageable de vous dénicher une robe, des souliers, un beau maquillage et des accessoires. Croyez-moi, je vous partage tous mes trucs d’être chic sans fric!

1. Loue-toi une robe de soirée

Louer des robes de soirée est devenu une tendance très populaire. Si vous êtes attendus à un événement mondain, rien de mieux que d’emprunter une jolie tenue à différentes boutiques de locations de robe. Je pense entre autre, à La Petite Robe Noire, pour ses combinées, ses robes cocktail et ses accessoires qui sortent de l’ordinaire. J’adore aussi Loue 1 Robe, qui tient des styles très chics, parfaits pour les galas de charité et les bals de fin d’année. Finalement, Atelier Privé est aussi une adresse à retenir, car des marques haut de gamme et exclusives sont disponibles à de très bons prix!

*La Petite Robe Noire : 4030 Rue Saint-Ambroise, Suite 234

Loue 1 Robe : 3419 Rue Sainte Famille, Montréal

Atelier Privé : 873 Rue Hodge, Saint-Laurent

2. Procure-toi des chaussures à un super prix

Une fois la robe choisie, où choisir la parfaite paire de talons hauts, sans se ruiner? Au petit magasin Chaussures Super Prix, situé à Verdun! J’en ai souvent parlé dans cette chronique, mais je tenais à vous partager encore une fois, le secret le mieux gardé en ville. En ce moment, les sandales et les souliers sont à seulement 25 dollars. Il faut vraiment fouiller, mais je vous garantis de trouver chaussure à votre pied! À noter qu’on y accepte seulement de l’argent comptant et qu’il n’y a aucun remboursement.

* 4829 rue Wellington, Verdun

3. Adopte les produits de beauté de la marque Personnelle

Les produits de beauté peuvent coûter très cher... Mais lorsqu’on cherche comme il le faut, on peut trouver des soins et du maquillage à rabais. C’est le cas pour la marque maison de Jean Coutu : Personnelle. Ce printemps, la griffe a lancé le bar à masques, dont le fameux masque pour les pieds en tissu ultrafin, à seulement 2,50$. J’ai eu un coup de cœur aussi pour le crayon inconditionnel ultra violet, qui résiste à l’eau et qui dure 24 heures, détaillé à 8,99$.

*Dans toutes les pharmacies Jean Coutu

4. Cours les ventes d’entrepôts printanières

Si vous cherchez le manteau griffé tueur, sans vider votre portefeuille, il vous faut courir les ventes d’entrepôts du printemps, comme la vente d’échantillons de Rudsak, qui débutera d’ailleurs mercredi prochain, jusqu’au dimanche, 8 avril. Des rabais de 50% à 70% sont offerts sur plusieurs articles pour hommes et femmes. De plus, la vente Bench et Esprit prendra place du 19 au 22 avril pour une autre vente d’échantillons jusqu’à 80% de rabais. *Bench : 1035 rue Hodge

Rudsak : 9400 Boulevard Saint-Laurent, Montréal

5. Trouve des accessoires chez Aldo entrepôt

À la recherche de boucles d’oreilles, de colliers et de sacs à main? Rendez-vous dans l’un des entrepôts Aldo, qui liquide leurs accessoires des anciennes collections. Vous y trouverez également des souliers en solde. Perso, j’y achète des lunettes, des bijoux et de superbes colliers chokers. Oh oui, profitez de la promotion du 40% de rabais sur l’achat d’un deuxième sac ou accessoire.

*Dans les Aldo Entrepôts – Marché Central, Méga Centre Notre-Dame, 911 Avenue Mont-Royal