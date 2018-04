Stormy Daniels aurait raconté sa liaison avec Donald Trump à Seth Rogen «il y a environ 10 ans»

Les révélations de l’actrice porno, Stormy Daniels, quant à sa présumée liaison avec le président américain, Donald Trump, n’ont pas surpris l’humoriste et comédien Seth Rogen, pour qui cet événement est même de l’histoire ancienne.

C’est du moins ce qu’il a affirmé lors de son passage au Ellen DeGeneres Show, lundi, où il a confié que la vedette du X lui avait raconté son histoire avec Trump, il y a environ une décennie, lorsqu’ils travaillaient ensemble.

«Je connais Stormy Daniels depuis longtemps et je vais être honnête, elle a peut-être mentionné certaines de ces choses il y a environ 10 ans», a-t-il raconté.

«À l'époque, quand tu demandais à une vedette du porno avec qui elle couchait et que la réponse était “Donald Trump”, c'était la chose la moins surprenante qu'elle pouvait dire», a-t-il aussi illustré.

L’actrice est apparue dans deux des premiers films de Rogen, notamment Knocked Up et The 40-Year-Old Virgin où elle jouait respectivement une strip-teaseuse et une vedette du porno.

La semaine dernière, elle a dévoilé à l’émission 60 Minutes avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006 et avoir été menacée physiquement lorsqu’elle a voulu en parler publiquement, ce qu’a pour sa part démenti le président américain.

Stormy Daniels Photo AFP

En janvier dernier, le Wall Street Journal révélait qu’un avocat du président aurait versé 130 000 $ à l’actrice pour acheter son silence à quelques jours du scrutin présidentiel, en novembre 2016.