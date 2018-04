Tempête en vue sur une partie du Québec

MONTRÉAL | Les Québécois qui se croyaient définitivement arrivés au printemps feraient mieux de ne pas ranger leurs pelles trop loin alors qu'une tempête on ne peut plus hivernale s'apprête à déferler sur le Québec mardi soir.

Les citoyens du nord des Laurentides, ainsi que de la Mauricie et d'une partie de l'Outaouais, peuvent s'attendre à recevoir entre 15 et 20 centimètres de neige entre mardi et mercredi, gracieuseté d'une dépression arrivant du centre des États-Unis. Une veille de tempête hivernale a aussi été émise pour les régions de Québec, de Charlevoix, de La Tuque et pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Il existe un potentiel de pluie verglaçante dans la transition neige-pluie tout près du fleuve dans la nuit de mardi à mercredi», a cependant précisé Environnement Canada dans une alerte publiée en milieu d'après-midi, lundi.

D'ailleurs, les régions les plus au sud, incluant Montréal, Saint-Jérôme, Drummondville, la vallée du Richelieu et le secteur de Vaudreuil-Dorion, pourraient recevoir un coup de pouce pour le nettoyage des rues post hivernal. En effet, Environnement Canada prévoit qu'à la place de la neige, ce sont de 25 à 35 millimètres de pluie «parfois forte» qui s'abattront sur la grande région de Montréal et ses environs.

La pluie, combinée à la fonte de la neige, pourrait causer des inondations dans les basses terres, a averti l'organisme fédéral.

Les météorologues peinent toutefois à déterminer clairement sous quelle forme les précipitations tomberont sur les différentes régions du Québec, puisque la trajectoire de la dépression n'a pas été établie avec exactitude.

L'Est-du-Québec, de son côté, se trouvait lundi sous le coup d'un bulletin météorologique spécial. «Les accumulations de neige pourraient dépasser 15 centimètres sur ces régions. Il existe de l'incertitude quant à la trajectoire de la dépression. Ceci aura des répercussions sur les quantités de neige à recevoir sur les différentes régions», a expliqué Environnement Canada.