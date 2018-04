Voici les 5 cache-cernes les plus vantés par les «beauty gurus» sur YouTube

Quand vient le temps de choisir un nouveau produit de maquillage à tester, comme un cache-cernes, il est toujours avisé de suivre les recommandations des pros du pinceau.

Les beauty gurus de YouTube recommandent des produits par centaine et il devient parfois difficile de se retrouver parmi tous leurs favoris. Quels sont LES cache-cernes qui valent la peine de dépenser ses sous durement gagnés?

Pour vous aider dans cette mer de possibilités, on vous a sorti les 5 cache-cernes les plus couramment mentionnés par nos youtubeurs et youtubeuses beauté préférés.

1. Shape Tape de Tarte

via tarte.com

Approuvé par : Jaclyn Hill et Nyma Tang

Jaclyn Hill - Nyma Tang

S’il y a un cache-cernes qui a été vanté par TOUTE la communauté beauté en 2017-2018, c’est sans contredit le Shape Tape de Tarte. Pour celles qui aiment une haute couvrance, mais une sensation légère, c’est LE cache-cernes à se procurer.

35 $, en ligne

2. No Filter de Colourpop

via colorpop.com

Approuvé par : Shaaanxo et Kathleen Lights

Shaaanxo - Kathleen Lights

Si votre budget est un peu plus restreint, le No Filter de Colourpop est une bonne option. Il faut toutefois le fixer rapidement avec une poudre pour éviter qu’il se glisse dans les petites lignes sous les yeux.

6 $, en ligne

3. Pro Longwear de MAC

via maccosmetics.com

Approuvé par : Nicole Guerriero et Cynthia Dulude

Nicole Guerriero - Cynthia Dulude

Un véritable produit culte depuis la nuit des temps, le Pro Longwear offre une couvrance maximale qui dure vraiment longtemps. Un préféré des pros du maquillage!

27 $, en ligne

4. Instant Age Rewind de Maybelline

via amazon.ca

Approuvé par : Chloe Morello et Tati Westbrook

Chloe Morello - Tati Westbrook

Pour celles et ceux qui se cherchent une bonne option en pharmacie, le Instant Age Rewind est depuis les trois dernières années LA meilleure option pour petit budget, selon les gurus de la beauté.

9 $, en ligne

5. Soft Matte de Nars

via sephora.ca

Approuvé par : Manny MUA et Alexandra Larouche

Manny Mua - Alexandra Larouche

Si vous aimez une application sans tracas, voici le produit pour vous. Avec son fini mat et couvrant, c’est le cache-cernes des paresseuses qui ne veulent pas se casser la tête, mais quand même avoir l’air flawless.

37 $, en ligne

