William Karlsson est l’employé de la semaine

L’attaquant des Golden Knights de Vegas William Karlsson a été choisi la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Pour leur part, le gardien des Coyotes de l’Arizona Antti Raanta et le joueur de centre des Sabres de Buffalo Jack Eichel ont reçu respectivement les deuxième et troisième mentions hebdomadaires.

Karlsson a totalisé trois buts et six mentions d’aide pour neuf points en quatre parties, permettant à sa formation de décrocher le titre de la section Pacifique. Il a notamment amassé trois points face à l’Avalanche du Colorado le 26 mars et autant aux dépens des Blues de St. Louis, vendredi. Le Suédois revendique le troisième plus haut total de filets (42) dans la LNH cette saison.

De son côté, Raanta a remporté ses trois décisions, affichant une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d’efficacité de ,964. Il a blanchi les Blues 6-0, samedi, réalisant 34 arrêts pour réussir le 11e jeu blanc de sa carrière au sein du circuit. Il a également défait le Lightning de Tampa Bay 4-1 le 26 mars et les Knights 3-2, deux jours plus tard.

Enfin, Eichel a récolté huit points, dont trois filets, en trois affrontements. Il a touché la cible deux fois contre les Maple Leafs de Toronto dans un gain de 3-2 au début de la semaine et a accumulé cinq aides face aux Predators de Nashville, samedi. Il est devenu le premier porte-couleurs des Sabres depuis Thomas Vanek le 31 janvier 2013 à obtenir cinq points dans une partie.