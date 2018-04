Adam Braidwood vu par Danny Maciocia

MONTRÉAL - Adam Braidwood et son ancien entraîneur chez les Eskimos d’Edmonton Danny Maciocia ne s’étaient pas vus depuis huit ans quand ils ont partagé un bon souper, en février, dans un restaurant italien de la rue De La Montagne, à Montréal.

«Il m’a dit : "regarde comment je vais préparer ce combat-là, il faut que tu m’écoutes et il faut que tu me suives"», a raconté Maciocia, amusé.

Ancien joueur de football devenu boxeur, Braidwood parlait alors déjà du Québécois Simon Kean. Évidemment, à l’image des antipasti, il savait qu’il n’allait faire qu’une bouchée du Mexicain Jesus Manuel Paez avant de s’attaquer au plat de résistance.

Braidwood a effectivement défait Paez par K.-O. dès le premier round, samedi, au Casino de Montréal. C’est par la suite que le spectacle a commencé quand Braidwood et Kean, face à face dans le ring, en ont profité pour mousser un peu leur prochain combat qui devrait avoir lieu en juin.

«Je l’ai dirigé comme joueur, mais je l’ai aussi repêché, a rappelé Maciocia, en parlant de Braidwood. On avait fait de lui le premier choix au repêchage en 2006. C’était un joueur phénoménal. Il sortait de Washington State. C’était tout un athlète. Un moment donné, on pensait même qu’il pouvait se faire repêcher par la NFL.»

Un gars brillant

À l’époque, Maciocia occupait les fonctions d’entraîneur et de directeur général des Eskimos, dans la Ligue canadienne de football. Même s’il reconnaît que le parcours de Braidwood n’est pas sans tache, il dit apprécier grandement son ancien joueur.

«C’est quelqu’un qui a toujours aimé ça le spectacle, a qualifié Maciocia. Il adore faire un "show", mais il est très brillant aussi. C’est quelqu’un à qui tu peux parler de plusieurs sujets et il est bien instruit. C’est peut-être un côté qu’il cache assez bien.

«C’était bon de le revoir, a poursuivi celui qui occupe le poste d’entraîneur-chef chez les Carabins de l’Université de Montréal. C’est sûr qu’il ne l’a pas eu facile dans sa vie, mais il se trouve maintenant à une bonne place mentalement et il adore ce qu’il fait avec la boxe. Je lui souhaite bonne chance et je suis convaincu qu’il a tout un avenir là-dedans.»

Une belle soirée

Entre deux bouchées, Maciocia et Braidwood ont parlé de tout et de rien : de leur parcours respectif, puis surtout des anciens coéquipiers et de la famille. On a parlé un peu moins du séjour de Braidwood en prison et de son passage en «désintox». Il ne leur semblait pas non plus très pertinent de parler de la mort de Tim Hague, un boxeur décédé à la suite d’un combat avec Braidwood en juin 2017.

«C’est probablement le seul sujet qu’on n’a pas touché, a dit Maciocia, à propos du décès de Hague. J’ai compris pendant la soirée qu’il faisait notamment référence à ça quand il parlait de certains moments difficiles qu’il a dû traverser. On était en train de passer une belle soirée ensemble. Ce n’était pas quelque chose que je voulais ramener dans la discussion.»

Pour le reste, Maciocia a déjà hâte de voir ce que Braidwood réserve au Québécois en marge de son prochain combat avec Kean. Comme plusieurs amateurs de boxe, il risque de suivre ça de très près.

- Avant le choc tant attendu face à Braidwood, Kean (13-0-0, 12 K.-O.) montera lui-même dans le ring pour un combat contre le Mexicain Ignacio Esparza (21-2-0, 14 K.-O.), samedi, au Centre Vidéotron, à Québec.