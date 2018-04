Bombardier rénovera 17 trains de VIA Rail et sauve 100 emplois à La Pocatière

Les travailleurs de l’usine Bombardier de La Pocatiėre rénoveront 17 trains de VIA Rail qui datent des années 1950, permettant ainsi de sauver 100 des 300 emplois menacés par la fin du contrat de renouvellement des voitures du métro de Montréal cet automne.

Le travail sera réalisé au courant des deux prochaines années. Le carnet de commandes étant peu garni pour les prochains mois, cette annonce est donc plus que bienvenue. On craignait effectivement devoir mettre à pied 300 personnes cet automne. Le tiers des emplois est ainsi conservé. VIA Rail accorde ce contrat de 54 M$ à Bombardier grâce à des fonds accordés par le gouvernement fédéral.

Plus de détails à venir...