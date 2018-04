Chine/États-Unis : trop peu trop tard

Trump est parti en guerre commerciale contre la Chine. Sur le fond, il a bien raison. La Chine profite de la candeur des entreprises américaines et du gouvernement américains pour engranger des surplus commerciaux monstrueux. 375 milliards de dollars cette année seulement. De quoi payer deux fois le budget militaire annuel de la Chine. Au fil des décennies, le surplus commercial accumulé de la Chine est extraordinaire. Il n’est pas exagéré de parler de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Les causes de ce déficit commercial sont bien connues. En un mot, elles se résument aux pratiques déloyales du parti communiste chinois qui protège son marché par tous les moyens, honnêtes et malhonnêtes. Tout le monde le sait, mais personne n’agit. Pourquoi ? Parce que la Chine est un marché qui fait saliver les entreprises. Et tout ne se passe pas mal pour les entreprises étrangères qui vont s’établir là-bas. Certaines engrangent des profits substantiels. Pendant des années. Jusqu’à ce que l’impensable surviennent et que les entreprises chinoises, généreusement pistonnées et financées par le gouvernement chinois, finissent par devenir meilleures que les entreprises étrangères.

Les entreprises chinoises parmi les meilleures au monde

C’est ce qui est en train de se produire dans de nombreux domaines. Par exemple les ordinateurs chinois sont plus puissants que ceux des États-Unis. Les panneaux solaires chinois sont plus performants et moins chers que les panneaux solaires américains. Les Chinois sont aussi parvenus à fabriquer des aciers spéciaux qui étaient autrefois l’apanage de quelques pays.

L’économie américaine est moins forte qu’avant

Mais ce n’est pas le pire. Le plus grave est que l’économie américaine n’est plus la plus grande économie au monde. La Chine représente en parité de pouvoir d’achat environ 23% de l’économie mondiale. Les États-Unis ne sont plus qu’à 19% de celle-ci. La Chine est le premier pays exportateur au monde, avec des exportations de 2 252 milliards de dollars américains. Les Américains suivent loin derrière, en deuxième position, avec 1 576 milliard de dollars en produits exportés. Ils sont mêmes en train de se faire damer leur seconde position par l’Allemagne, qui exporte pour 1 461 milliards de dollars annuellement.

Aveuglement américain

Mais allez dire ces chiffres au public américain et à Trump en particulier. Ils ne vous croiront pas. Pourtant, ces statistiques sont tirées des sites d’information de la CIA. Des fausses nouvelles peut-être ?

Voilà bien le problème de l’administration Trump. Elle ne connaît ni les chiffres, ni l’ensemble des faits. Parce que si les États-Unis ont bien raison de s’inquiéter de la puissance économique de la Chine, ils ne peuvent pas renverser la vapeur seuls. Ils ont absolument besoin d’alliés. Au lieu de cela, Trump négocie durement avec le Canada, le Mexique, la Corée du Sud, le Japon, l’Europe... Au moins, Trump semble chercher à se rapprocher de la Russie. Mais depuis la crise de l’Ukraine, et même d’une certaine manière depuis la chute de l’URSS, les dirigeants américains ont presque tout fait pour jeter la Russie dans les bras de la Chine.

Le problème de fond

Le déficit commercial avec la Chine de provient pas que des manœuvres de la Chine. Il résulte aussi des faiblesses de toute la société américaine. Mais allez donc remettre en question l’«american way of life», ou plus précisément ce qu’il est devenu. Peu d’Américains sont prêts à le faire.

Un avenir problématique

Le réveil sera brutal. Il pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense. Le mécontentement politique de la population américaine est de plus en plus audible. Les salaires de la classe moyenne sont de moins en moins ajustés aux coûts de la vie, en particulier en éducation et en santé. D’autre part, l’indice de Gini qui était à 41% en 2013, selon des données les plus récentes de la Banque Mondiale, devrait augmenter énormément dans les années qui viennent, étant donné les mesures budgétaires prises par l’administration Trump.

Or, si les États-Unis, qui comptent déjà parmi les pays les plus inégalitaires de la planète, deviennent encore plus inégalitaires, et si la majorité de la population ne parvient plus à conserver un niveau de vie acceptable, alors des bouleversements politiques deviennent inéluctables. Ces bouleversements pourraient tout aussi bien aller dans le sens d’un renforcement de la surveillance des populations, comme en Chine, que dans le sens d’un nouveau New Deal.

Si les États-Unis veulent redevenir la première puissance économique mondiale, ils devront d’abord résoudre les graves problèmes d’inégalité qui plombent leur économie. Mais les Américains ne le feront pas, parce la plupart des dirigeants ne voient pas la situation réelle dans laquelle se trouve leur pays. Au mieux, les mesures commerciales prises contre la Chine ne font que retarder le déclin des États-Unis. Au pire, elles l’accéléreront.