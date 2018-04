Des actionnaires très mécontents

La tourmente se poursuit de plus belle au sein de la chaîne montréalaise de boutiques de thé DavidsTea. Trois actionnaires importants viennent d’écrire au conseil d’administration de l’entreprise pour critiquer les intentions de son cofondateur, Herschel Segal.

« Nous avons de sérieuses préoccupations à propos de la démarche » de la firme de M. Segal, Placements Mauvais jours, peut-on lire dans la missive envoyée par Edgepoint Wealth Management, Porchlight Equity Management et TDM Asset Management, des actionnaires établis au Canada, aux États-Unis et en Australie. Ils détiennent 37 % des actions de DavidsTea, contre 46 % pour Mauvais jours.

Il y a un peu plus de deux semaines, Herschel Segal a sommé le conseil de se concentrer sur le redressement financier de DavidsTea et de suspendre l’« examen stratégique » en cours depuis décembre, qui pourrait entraîner le refinancement, la restructuration ou même la vente de l’entreprise.

M. Segal a démissionné du conseil de DavidsTea il y a un mois, mais il souhaite déjà y revenir, cette fois-ci en compagnie de sept autres personnes dont l’identité n’a pas été rendue publique.

« Plusieurs des candidats proposés [par Herschel Segal] ne semblent pas détenir les qualifications requises pour siéger au conseil d’administration d’une entreprise cotée en Bourse qui tente de se redresser », ont écrit les actionnaires dissidents.

« PEU SINCÈRE »

Ceux-ci ne sont pas tendres non plus à l’endroit de M. Segal. « Nous croyons qu’il est peu sincère de sa part d’ignorer son rôle dans ce qu’est devenue l’entreprise aujourd’hui et de se présenter comme le seul actionnaire dont on devrait tenir compte en ce qui a trait à la composition du conseil de DavidsTea », ont-ils affirmé.

Il faudra voir si le conflit sera réglé d’ici l’assemblée des actionnaires, qui doit avoir lieu le 14 juin.

DavidsTea doit bientôt publier les résultats de son quatrième trimestre. Au troisième trimestre, l’entreprise avait accru sa perte nette à 6,5 millions $ sur des revenus de 43 millions $, en baisse de 2,5 %. Au cours des 12 derniers mois, la valeur de l’action de DavidsTea a fondu de moitié, passant de 7,55 à 3,35 $ US au Nasdaq.