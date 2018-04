Disparu depuis trois semaines: «une porte d'espoir» pour le père d'Ariel

Au lendemain de la décision du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de mettre fin aux recherches nautiques visant à retrouver Ariel Jeffrey Kouakou, le père du garçon de 10 ans disparu depuis trois semaines dit garder espoir.

En entrevue à Jean-François Guérin à l’émission Le 9 heures, Frédéric Kouakou a expliqué que le fait que les recherches dans la rivière des Prairies n’aient rien donné «laisse une porte pour l’espoir» de retrouver son fils vivant.

«Il faut reconnaître que la police a déployé beaucoup de moyens, ils ont travaillé d’arrache-pied. Il faut les féliciter et les remercier pour ça. Mais il s’agit d’un enfant qui a disparu... Tant qu’on ne l’a pas vu, on pourrait dire que des efforts peuvent toujours être faits», a ajouté M. Kouakou, qui croit toujours que son fils aurait pu être enlevé et qui aimerait que les ressources policières se penchent sur cette hypothèse.

«Décision difficile à prendre»

L’expert en affaires policières Jean-François Brochu estime pour sa part que le choix d’arrêter les recherches nautiques est une «décision extrêmement difficile à prendre», mais qu’il s’agissait de la seule option dans les circonstances.

«Il était trop risqué de poursuivre ce travail. On s’entend que ce qu’on cherche dans la rivière, c’est un corps. Nous ne sommes pas en opération de sauvetage, donc on ne va pas mettre en danger la vie des policiers. [...] On fait courir d’énormes risques et, à un moment donné, ça devient inacceptable de le faire par rapport aux bénéfices qu’on en retirerait», explique M. Brochu.

Même si les recherches se poursuivent dans ce dossier, l’ex-sergent de la Sûreté du Québec croit que les policiers décideront bientôt de mettre l’affaire en veilleuse.

«Je suis obligé de vous dire qu’il y aura une autre étape qui s’en vient... Je pense que dans les prochains jours, maximum quelques semaines, on va devoir, comme dans d’autres dossiers non résolus tant de disparitions que d’homicides, annoncer aux parents la mauvaise nouvelle qu’on est obligés de suspendre le dossier», conclut Jean-François Brochu.