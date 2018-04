Festival en chanson de Petite-Vallée: Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur perpétuent la tradition

L'incendie qui a détruit le Théâtre de la Vieille Forge en août n'a pas eu raison du Festival en chanson de Petite-Vallée. Grâce au Chapiteau Québecor et à l'inauguration du Chapiteau de la Vieille Forge – un lieu «installé sur le bord de la mer qui pourra résister à des vents de 140 km/h», a assuré le directeur de l'événement, Alan Côté –, la 36e édition se tiendra du 28 juin au 7 juillet.

Les 10 jours de musique mettront en vedette les artistes passeurs Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur qui s'offriront un concert en tête à tête, en plus de prendre part au spectacle «Une fois six» avec Salomé Leclerc, Ariane Moffatt, Olivier Langevin et Fred Fortin.

De plus, leurs compositions seront interprétées par le choeur de 300 enfants de La Petite École de la chanson et lors d'un spectacle hommage.

«Pour moi, c'est super naturel de redonner au festival qui m'a tant donné, a laissé savoir Marie-Pierre Arthur, mardi, lors du dévoilement de la programmation. D'être sûre et certaine qu'il va continuer à exister longtemps, pour plein de générations, ça me plaît beaucoup.»

Louis-Jean Cormier en profitera quant à lui pour réaliser un rêve. «Quand j'étais petit, je rêvais secrètement d'être parrain du festival. C'est en train d'arriver dans une année charnière, une année spéciale où on ne va pas brailler longtemps, mais plutôt se retrousser les manches et participer à la reconstruction.»

1,7 million $

Depuis le début de la campagne de financement «Autour du feu pour Petite-Vallée» visant à rebâtir le Théâtre de la Vieille Forge, 1 719 000 $ ont été amassés. L'objectif était de 1,5 million $.

Importante contributrice grâce à un don de 250 000 $, Québecor a vu là l'occasion de «soutenir une des plus belles œuvres, sinon la plus belle, pour mettre en valeur notre chanson», a précisé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de la compagnie.

Premières fois

Cette année encore, le Festival en chanson de Petite-Vallée fera la part belle aux découvertes tout en accueillant des artistes d'expérience.

Pour la première fois, Marjo se rendra sur place où elle partagera la scène avec Andréanne A. Malette. Klô Pelgag et Philippe Brach s'amuseront ensemble alors que Damien Robitaille mariera son univers à celui de Yann Perreau.

Lors de son baptême à Petite-Vallée, Jean-Pierre Ferland interprétera quant à lui les grandes chansons de son répertoire.

On se rend au festivalenchanson.com pour la programmation et l'achat de billets.