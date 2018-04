Gabriela Dabrowski s’incline en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont perdu d’entrée de jeu au premier tour du tournoi en double de l’Omnium de Charleston, en Caroline du Sud, s’inclinant 7-5, 6-4 et 10-7 contre l’Américaine Raquel Atawo et l’Allemande Anna-Lena Groenefeld.