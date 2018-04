Le Québec en verra de toutes les couleurs

Pluie, neige, vents, verglas. C’est tout un cocktail météo qui s’apprête à s’abattre sur le Québec à partir de ce matin.

Après un congé pascal ensoleillé, les Montréalais devront sortir leur parapluie pour retourner au travail. Trente millimètres de pluie sont attendus dans les prochaines heures. Le vent sera aussi de la partie.

Ailleurs, c’est la pelle qu’il faudra (re)sortir. Les précipitations pourraient tomber sous forme de neige, dans les Laurentides et en Mauricie, notamment.

Le système, qu’Environnement Canada qualifie de « tempête printanière », frappera également Québec en soirée. La pluie se changera en neige pendant la nuit.

Des accumulations de 10 à 15 cm de neige sont à prévoir dans la région de la Capitale-Nationale.

« Ça risque de ne pas être beau mercredi matin à Québec. Il pourrait y avoir du verglas et de la poudrerie à cause des forts vents du nord-est », prévient le météorologue Gilles Brien.

Ce sera encore « moins beau » dans certaines régions de l’est de la province, comme Charlevoix ou le Saguenay, où Environnement Canada qualifie le système de « tempête hivernale ».

Neige à Montréal

Montréal n’en a pas fini pour autant fini avec la neige. La métropole pourrait recevoir quelques flocons jeudi et vendredi en journée.

« De mercredi jusqu’à la fin de semaine, ça va être très froid pour cette période-ci à Montréal. Mercredi soir, il va faire -10. On est huit degrés sous les normales », note Gilles Brien.

L’hiver qui s’étire n’a étonnamment pas que des inconvénients.

« Le temps froid ralentit le débit des rivières. Si ça continue comme ça, on ne risque pas de connaître des inondations historiques comme l’année dernière », mentionne le météorologue.

Changements climatiques ?

Recevoir de la neige en avril au Québec n’a rien de surnaturel. Reste que le printemps se fait tardif cette année, constate Gilles Brien.

« Le climat est bizarre cette année. On a enregistré des records de chaleur au pôle Nord et il a neigé à Nice et à Rome », ironise-t-il.