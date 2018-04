Honneurs individuels dans la LNH: les plus méritants sont...

La saison régulière de la Ligue nationale de hockey se terminera en fin de semaine. D’ici le début des séries éliminatoires, journalistes, commentateurs (trophée Jack-Adams) et directeurs généraux (trophée Vézina) déposeront leurs bulletins de vote en marge de la soirée de remise des honneurs individuels, qui se tiendra à Las Vegas en juin. Comme chaque année, la cuvée est riche en candidats. Tous les choix sont valables, mais un seul peut gagner dans chacune des huit catégories. À chacun ses choix !

TROPHÉE HART (JOUEUR LE PLUS UTILE À SON ÉQUIPE)

Les candidats de marque ne manquent pas. On a l’embarras du choix entre Claude Giroux, Taylor Hall, Nikita Kucherov, Nathan MacKinnon, Evgeni Malkin ou Steven Stamkos.

Photo d'archives, AFP

Où est Connor McDavid ? demandez-vous avec raison.

La jeune vedette des Oilers d’Edmonton est en feu depuis le 1er février. Il avait récolté 49 points depuis cette date avant d’affronter le Wild du Minnesota hier soir. C’est une machine !

Tout indique qu’il remportera le trophée Art-Ross pour la deuxième année d’affilée. Mais contrairement à l’an dernier, les Oilers vont rater les séries.

Il est difficile de passer à côté d’Evgeni Malkin. Il est un des meilleurs joueurs de la LNH lorsqu’il est en santé. Les blessures l’avaient tenu à l’écart de 97 matchs au cours des cinq dernières saisons avant cette année. Il est la force tranquille des Penguins. Il est mon choix pour le trophée Hart.

Photo d'archives, Martin Chevalier

TROPHÉE NORRIS (DÉFENSEUR PAR EXCELLENCE)

Notre P.K. national connaît une des meilleures saisons de sa carrière avec les Predators. Fiche de 16 buts et 42 mentions d’aide pour un total de 58 points en 79 matchs. Avec un différentiel de +19, il constitue un candidat de choix

Photo d'archives, Joël Lemay

Mais c’est l’année de Victor Hedman, du moins ça devrait l’être. Le mastodonte du Lightning totalise 60 points en 74 rencontres. Sa fiche défensive s’élève à +27, ce qui le place deuxième chez les défenseurs derrière Josh Manson (+28), des Ducks d’Anaheim. Hedman est dominant dans tous les aspects du jeu.

Photo d'archives, AFP

Drew Doughty fait bien lui aussi avec les Kings de Los Angeles avec ses 58 points et son différentiel de +23 en 79 matchs.

TROPHÉE VÉZINA (GARDIEN PAR EXCELLENCE)

Andrei Vasilevskiy, du Lightning, domine au chapitre des victoires avec 42. Mais il vient loin derrière Pekka Rinne, Connor Hellebuyck, Sergei Bobrovsky et Marc-André Fleury pour le taux d’efficacité et la moyenne de buts accordés.

Photo d'archives, Ben Pelosse

Fleury revendique le meilleur taux d’efficacité (,931) et occupe le deuxième rang pour la moyenne de buts accordés (2,14), derrière Carter Hutton, des Blues de St. Louis, parmi les gardiens ayant disputé un minimum de 25 matchs. Mais il y a un hic. Il n’a disputé que 45 rencontres, ayant été tenu à l’écart du jeu durant deux mois en raison d’une blessure au début de la campagne. Cela devrait faire pencher la balance en faveur de Rinne, de Hellebuyck ou de Bobrovsky.

Rinne et Hellebuyck sont au coude-à-coude dans les colonnes des victoires (41 tous les deux), du taux d’efficacité (,927 contre ,924 en faveur de Rinne) et de la moyenne de buts accordés (2,33 contre 2,36 en faveur de Rinne).

Parce qu’il est plus âgé (35 ans) et qu’il a déjà terminé deuxième à deux reprises au scrutin, je porte mon choix sur Rinne. À 24 ans, Hellebucyk aura la chance de se reprendre.

TROPHÉE FRANK-SELKE (MEILLEUR ATTAQUANT DÉFENSIF)

Patrice Bergeron pourrait remporter cette distinction chaque année. La preuve : il l’a remportée quatre fois au cours des six dernières saisons en plus d’être finaliste derrière Jonathan Toews et Anze Kopitar lors des deux autres années. C’est ce qu’on appelle de la constance.

Photo d'archives, AFP

Bien qu’il ait raté 18 matchs cette saison, il a atteint le plateau des 30 buts pour la quatrième fois de sa carrière. Ses 61 points lui confèrent le troisième rang chez les marqueurs des Bruins. Fort d’une fiche défensive de +26, il occupe le sixième rang au chapitre des mises en jeu dans la LNH avec une moyenne d’efficacité de 57,2 %.

Mais je vais lui préférer un autre joueur de chez nous. Reconnu comme un excellent attaquant défensif dès ses débuts dans la LNH, Sean Couturier fait l’éloquente démonstration cette saison qu’il peut exceller dans les deux sens de la patinoire. Il présente un dossier offensif de 31 buts et 40 mentions d’aide pour un total de 71 points, le tout accompagné d’un différentiel de +28.

TROPHÉE CALDER (RECRUE PAR EXCELLENCE)

À une époque où talent et rapidité sont de mise pour jouer dans la LNH, les jeunes joueurs talentueux affluent. Pensons à Mathew Barzal, des Islanders, Clayton Keller, des Coyotes, et Kyle Connor, des Jets. Yanni Gourde connaît lui aussi une excellente saison avec le Lightning. Il n’est plus un poulain à 26 ans et, si on avait à lui donner un prix, ce serait pour récompenser sa persévérance.

Connor, Barzal et Keller sont âgés respectivement de 21, 20 et 19 ans. Mais Barzal, que l’on a vu souvent à l’œuvre contre le Canadien, est phénoménal. Avec 79 points à son actif, il est la recrue totalisant le plus de points depuis Evgeni Malkin, qui en avait amassé 85 au même âge que lui en 2006-2007. Alex Ovechkin et Sidney Crosby en avaient obtenu 106 et 102 respectivement lors de la saison 2005-2006.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Barzal est doté d’habiletés exceptionnelles. Il est le jeune joueur le plus électrisant du hockey.

TROPHÉE LADY-BYNG (ESPRIT SPORTIF)

Photo d'archives, AFP

Connor McDavid, Claude Giroux, Anze Kopitar et Aleksander Barkov sont des candidats de prestige. Mais j’y vais avec William Karlsson, troisième franc-tireur de la LNH avec 42 buts et premier marqueur des surprenants Golden Knights de Vegas avec 75 points. Il n’a passé que 12 minutes au banc des pénalités.

Photo d'archives, AFP

Dire que les Blue Jackets de Columbus lui ont notamment préféré Scott Hartnell et Brandon Dubinsky parmi les joueurs qu’ils ont protégés en marge du repêchage de l’expansion. Une semaine après le repêchage, ils rachetaient les deux dernières années du contrat qui les liait à Hartnell. Dubinsky ne totalise que 15 points en 59 matchs avec les Blue Jackets, lui qui possède un contrat encore valide pour trois ans à raison d’un salaire annuel de 5,85 millions $.

TROPHÉE JACK-ADAMS (ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE)

Les équipes dirigées par Bruce Cassidy (Bruins), Paul Maurice (Jets), Peter Laviolette (Predators) et Jon Cooper (Lightning) connaissent des saisons exceptionnelles. Mais le titre d’entraîneur de l’année revient à Gerard Gallant, qui a mené les Golden Knights de Vegas à un sommet jamais vu pour une équipe d’expansion.

Qui l’avait mis à la porte avec les Panthers de la Floride l’an dernier ?

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ANNÉE

Même constat que pour Gallant.

On peut toujours dire que George McPhee était avantagé par rapport aux directeurs généraux des équipes des expansions précédentes, mais personne n’avait prévu que les Golden Knights remporteraient 50 victoires à leur première saison d’existence.

Kevin Cheveldayoff, des Jets, David Poile, des Predators (lauréat du titre l’an dernier), Don Sweeney, des Bruins, et Steve Yzerman, du Lightning, méritent des mentions honorables.