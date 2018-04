L'ex-maire de Saint-Constant poursuit la Ville

SAINT-CONSTANT – La poursuite au civil de l’ancien maire de Saint-Constant, Gilles Pepin, contre la Ville a débuté ce mardi au palais de justice de Longueuil.

M. Pepin réclame environ 100 000 $ pour rembourser les frais d’avocat qu’il a dû dépenser pour se défendre devant le tribunal à la suite de son arrestation en 2013 par l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Compte tenu du fait qu’il a été blanchi, Gilles Pepin évoque l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes pour exiger le remboursement des frais d’avocats.

Les accusations contre M. Pepin avaient été retirées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales en 2015.

En novembre 2015, notre Bureau d’enquêter écrivait que l’enquête, baptisée «Projet Hydre», avait porté principalement sur la construction d’un centre sportif multifonctionnel, d’une bibliothèque publique ainsi que sur la vente et le dézonage de terrains qui auraient été faits par la Ville pour satisfaire des «amis» du régime.

«Nous avons eu de nouveaux éléments d'information. Or, après une analyse minutieuse, très approfondie [...], nous n’étions plus convaincus de pouvoir établir la culpabilité des accusés», indiquait à l’époque le procureur de la Couronne, Me Maxime Roy.